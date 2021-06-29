مهاجم النصر تأثر كثيرًا بالمشكلات في الموسم الماضي

سخر الإعلامي عبد الله المالكي من المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، مطالبًا إدارة ناديه بتجهيز مبلغ من المال لترضيته قبل بداية الموسم الجديد، كي لا يفتعل المشكلات.

حمد الله ومشكلات الموسم الماضي:

المغربي دخل في الكثير من المشكلات بالموسم الماضي، مما أثر على مستواه، فخسر لقب هداف الدوري الذي احتكره على مدار موسمين متتاليين.

مشكلات حمد الله كانت مع الجميع من إدارة سابقة برئاسة صفوان السويكت، وزملائه كمشادته مع سلطان الغنام، ومع مدربيه كاعتراضه على مانو مينيزيس، لكنه في نهاية الموسم استعاد توازنه بشكل كبير.

كيف سخر المالكي من حمد الله؟

الإعلامي الرياضي سخر من المهاجم المغربي بطريقة استفزت جمهور ناديه، خاصةً وأنه نجم الفريق الأول.

وكتب المالكي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "على إدارة النصر أن تجهز مبلغ الرضاوة للكابتن حمد الله وأن تسلمه المبلغ قبل بداية المعسكر بوقت كاف حتى يدخل المعسكر من بدايته ولا يتأخر كما في السنوات الماضية".

وأضاف: "أما التلميح ببيع عقده كما يتداول الآن فاللاعب يدرك أنها مناورة لن تفيد، أبو ريان اسم مهم في الخارطة النصراوية والدوري".

على إدارة #النصر أن تجهز مبلغ "الرضاوة" للكابتن #حمدلله وأن تسلمه المبلغ قبل بداية المعسكر بوقت كاف حتى يدخل المعسكر من بدايته ولا يتأخر كما في السنوات الماضية أما التلميح ببيع عقده كما يتداول الآن فاللاعب يدرك أنها مناورة لن تفيد

أبو ريان اسم مهم في الخارطة النصراوية والدوري pic.twitter.com/NUeRsBmGeE — عبدالله المالكي (@almalki3333) June 29, 2021

ما هي قصة بيع عقد حمد الله؟

بعض التقارير كانت قد زعمت خلال الساعات الماضية أن نادي اتحاد جدة يريد الظفر بخدمات حمد الله، لتعويض رحيل الصربي ألكسندر بريجوفيتش، الذي ينتظر موافقة وزارة الرياضة، لتوقيع مخالصة مالية مع العميد.

وأشارت هذه التقارير إلى أن حمد الله قد يدخل في صفقة تبادلية، على أن ينتقل للعميد مقابل انتقال الحارس فواز القرني للنصر، في ظل رغبة الأخير في ضمه.

حمد الله ينفي الرحيل:

لم يقف المهاجم المغربي متفرجًا أمام قوة الأنباء التي تؤكد رحيله في الميركاتو الصيفي الجاري، خاصةً مع ضغط الجمهور عليه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

سأله أكثر من مشجع عن حقيقة الرحيل، فكان الرد حاسمًا: "في السعودية النصر أولًا". (طالع التفاصيل)

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