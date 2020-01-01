ذهبي النصر السابق للنصراويين: لا تخدعوا الأجيال القادمة وتحسبوا جائزة حمد الله بطولة

سعد آل مغني يعود لموقفه ضد إدارة النصر الحالية

علق سعد آل مغني؛ عضو شرف النصر السعودي السابق، بطريقة غريبة على فوز المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق، بجائزة هداف دوري أبطال آسيا 2020، مطالبًا الإدارة الحالية برئاسة صفوان السويكت، بعدم خداع الجماهير.

الهداف المغربي حصد لقب الهداف بعدما سجل سبعة أهداف، خلال مشاركة فريقه، الذي وصل إلى دور قبل النهائي، قبل أن يودع البطولة.

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وكان العالمي قد قدم احتجاجًا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضي "كاس"، على نتيجة مباراته بقبل النهائي أمام برسبوليس الإيراني، بداعي عدم قانونية مشاركة عدد من لاعبيه، على إثر عقوبة سابقة من الاتحاد الدولي "فيفا"، بمنعه من قيد لاعبين جدد، إلا أن كافة محاولات النصر قوبلت بالرفض.

وكتب آل مغني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "العالم تحتفل بتحقيق بطولات، والبعض احتفل بتحقيق حمدالله هداف آسيا، صوروا الهاشتاقات عشان لا يحسبونها بطولة ويكذبون على الأجيال القادمه".

العالم تحتفل

بتحقيق بطولات

والبعض

احتفل

بتحقيق حمدالله هداف آسيا



صوروا الهاشتاقات

عشان لا يحسبونها بطوله

ويكذبون على الأجيال القادمه

🎤 — سعد آل مغني (@SAADmughni) December 20, 2020

يذكر أن إدارة السويكت كانت قد أعلنت في الأول من نوفمبر من عام 2019، شطب عضوية آل مغني، على إثر هجومه عليها بشكل حاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اتهمها بتراكم ديون على النادي بقيمة 50 مليون ريال.

ووقتها قررت وزارة الرياضة إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية معه، للتحقيق في إدعاءاته.

لكن مؤخرًا تراجع آل مغني عن موقفه، وأعلن دعمه للمجلس الحالي، لانتشال الفريق من كبوته، قبل أن يعود لتغريدة اليوم. (طالع التفاصيل)