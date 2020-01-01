لماذا لا يحتفل عبد الرزاق حمد الله بأهدافه؟

هداف النصر ورغم كثرة أهدافه وألقابه إلا أنه لا يأبه بالاحتفال

كشف المغربي إدريس فتوحي؛ محترف الحزم السعودي، عن سبب عدم احتفال مواطنه عبد الرزاق حمد الله؛ هداف النصر السعودي، بإحرازه للأهداف، في ظاهرة لفتت أنظار الجماهير.

المغربي نجح في حصد لقب الهداف التاريخي لموسم واحد بالدوري السعودي في الموسم الماضي، بعدما سجل 34 هدفًا، وحصل كذلك على لقب أفضل لاعب في الموسم، لكن رغم ذلك لا يأبه بالاحتفالات.

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وقال فتوحي، خلال تصريحاته لـ"دوري بلس": "تدربت اليوم مع حمد الله، هو أخ صغير لي، وعلاقتي به طيبة، ولعبنا سويًا من قبل في منتخب المغرب الأولمبي، وسعيد بتواجدنا سويًا في السعودية، خاصةً وأنه يحقق أرقامًا قياسية، يفتخر بها كل مغربي".

وأضاف: "يعجبني تعامله مع الضغط الموضوع عليه، ورغم تعامله مع مدافعين على مستوى عالٍ في الدوري السعودي إلا أنه يسجل في كل مباراة".

محترف الحزم تابع: "سألته من قبل قلت له عندما أسجل أي هدف أشعر بفرحة لا توصف، فلماذا لا تحتفل أنت بأهدافك؟، قال لي لقد تخطيت هذه المرحلة، مرحلة الفرح الزائد، يوم أن أسجل أريد أن أحضر الكرة وأحرز المزيد، هو بالنسبة لي ماكينة أهداف".

بسؤاله عن نصيحة يوجهها لهداف العالمي: "هو يعرف جديًا كرة القدم، والمؤكد أن يعرف ما يفعله جيدًا، وإذا أردت نصحه، فسيكون بيننا فقط، قد يخطئ، لكنه يعتذر، والناس لا تعرف ظروفه، قد يكون لديه مشاكل بعيدة عن كرة القدم، وأنا أرغب أن أتوجه له بالتحية، لأن رده دائمًا في الملعب".

يذكر أن حمد الله يتصدر قائمة هدافي الموسم الجاري بالسعودية برصيد 18 هدفًا، متفوقًا بأربعة أهداف عن الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ هداف الهلال، صاحب الوصافة.