خاص | النصر يخسر حمد الله مع بداية الموسم الجديد

صدمة من مدة غياب الهداف المغربي

تلقى الجهاز الفني للنصر السعودي بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، صدمة بعد علمه بمدة غياب هداف الفريق المغربي عبد الرزاق حمد الله عن الملاعب مع بداية الموسم الجديد

الموسم الجديد 2020-2021 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ينطلق في 17 من أكتوبر الجاري، على أن يبدأ العالمي مشواره بمواجهة الفتح في يوم 18.

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وكان حمد الله قد تعرض للإصابة خلال مواجهة برسبوليس الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، الذي أقيم في الثالث من الشهر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.

وعلم "جول GOAL" من مصادره الخاصة أن الكشف المبدئي أشار إلى حاجة المغربي للغياب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع، يخضع خلالها للعلاج والتأهيل، على أن يجري أشعة جديدة غدًا الخميس، للتأكد من حجم الإصابة ومدة الغياب.

وحال تأكد غياب المهاجم لثلاثة أسابيع فإنه يغيب عن مواجهة الفتح الافتتاحية لموسم فريقه، بجانب المباراة التالية أمام التعاون في 22 من الشهر الجاري.

يذكر أن العالمي ودع مؤخرًا دوري أبطال آسيا بعد الخسارة أمام الفريق الإيراني في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3 إلا أنه قدم احتجاجًا على عدم قانونية مشاركة عدد من لاعبي منافسه، وفي انتظار النتيجة من الاتحاد القاري.

وكان رفاق المغربي قد خسروا لقب الدوري المحلي الموسم الماضي، لصالح غريمهم الهلال، الذي حسم اللقب لصالحه قبل نهاية الموسم بجولتين.