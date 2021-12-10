النصر ضد الطائي: مباشر لحظة بلحظة

الطائي 2 × 1 النصر

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نهاية المباراة بفوز دراماتيكي للطائي على النصر بعد أن قلب فارس الشمال الطاولة على العالمي في الوقت بدل الضائع

91' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الطائي يحرز الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع، ركلة حرة غير مباشرة يلعبها موسونا، يلمسها لوكاس ألفيس قبل أن يُكملها دينير في الشِباك

87' تسديدة من الأوزبكي ماشاريبوف ولكن تسديدته تصطدم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

84' أووه اختراق رائع من البديل الأرجنتيني بيتي مارتينيز ولكن اللمسة الأخيرة وتسديدة بيتي ضعيفة وتصل سهلة في يد البلغاري لوكوف

83' بطاقة صفراء للاعب عبد الكريم القحطاني

82' خطيرررررررة للطائئ، موسونا يخترق بشكل رائع ويسدد ولكن أمين بخاري يٌخرج الكرة لضربة ركنية

79' أووووووووه خطيرررة للنصر، ركنية تصل إلى الفتيل الذي يسددها ولكنها تمر بجوار القائم بقليل

76' أووووووووووه خطيرة للنصر، عرررضية من الأوزبكي ماشاريبوف ورأسية من تاليسكا ولكن الكرة تعلو العارضة

75' أوووووووووه خطيرررررة للطائي، عررضية من الجهة اليمنى، ماليلي يحاول تسديد الكرة ولكنها تخرج لضربة مرمى

74' تسديدة قووووووية من موسونا ولكن أمين بخاري يتصدى لها على مرتين

70' أوووووووه قررررريبة للنصر، ضربة حرة للنصر يلعبها تاليسكا ولكن لوكوف يتصدى لها

60' تعطل اللعب لسقوط عبدا لعزيز مجرشي مصابًا بعد تدخل مع خالد الغنام

55' أوووووووووووه قذيفة من تاليسكا ولكن البلغاري لوكوف يتصدى لها ويُخرج الكرة لضربة ركنية

52' أووووووه لوكوف يتصدى لتسديدة قووووية من أبو بكر

51' جووووووووووووووووووووووووووول الطائي يتعادل في النتيجة برأسية سيباس، عرضية لفارس الشمال تصل إلى ماليلي الذي يسددها برأسه، تصطدم بالعارضة وتتجاوز خط المرمى

45' أوووووووووه خطيرة للطائي! أمين بخاري يخرج من مرماه، لاعب الطائي يحاول تسديد الكرة في المرمى الخالي ولكنه يسددها بعيدة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم النصر على الطائي بهدف متأخر جدًا سجله أبو بكر

45 +2' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووول أبو بكر يحرز الهدف الأول للنصر، تمريرة رائعة من الغنام إلى الكاميروني الذي استلم الكرة بشكل رائع وسددها على يمين لوكوف

37' بطاقة صفراء للاعب النصر خالد الغنام بعد تدخل قوي على جوميس دينير

32' أوووووووه خطيررة للنصر، أبو بكر يمر بشكل رائع وتسديدة قووية ولكن عبد الكريم السلطان يعترض تسديدة الكاميروني ولوكوف يُخرج الكرة لضربة ركنية

22' بطاقة صفراء للاعب عبد العزيز مجرشي بعد تدخل قوي على لاعب النصر

18' ركنية للطائي، الكرة تصل إلى الجبيري الذي يلعب الكرة برأسه ولكن الكرة تعلو العارضة

10' عررضية من أبو بكر إلى تاليسكا، البرازيلي يسدد على الطائر ولكن الدفاع يعترض الكرة

9' طوووووولية من دفاع الطائي ولكن أمين بخاري يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

7' الحكم يقرر استمرار اللعب بعد مطالبة بركلة جزاء للنصر

3' عررضية من الغنام إلى تاليسكا، البرازيلي يحاول لعب الكرة مقصية ولكنها بعيدة عن المرمى

1' تمريرة رائعة من أبو بكر إلى خالد الغنام ولكن دفاع الطائي ينقذ الموقف ببراعة

انطلاق المباراة

تشكيل النصر:

التشكيل| 4-3-3

أمين بخاري

منصور الشمري - علي لاجامي - محمد الفتيل - سلطان الغنام

خليل العبسي - تاليسكا - عبدالله الخيبري

خالد الغنام - فيسنت أبو بكر - تاليسكا

تشكيل الطائي:

التشكيل| 4-2-3-1

مارتن لوكوف

حسن الجبيري - عبد الكريم السلطان - لوكاس ألفيس - عبد العزيز مجرشي

جوميز دينير - حامد فلاتة

نولدج موسونا -عبد الكريم القحطاني - أسامة الخلف

سافاس ماليلي

في المقابل يتواجد الطائي في المركز الأخير برصيد 10 نقاط ولكنه لعب مباراة أقل من الحزم والتعاون، ويسعى للفوز من أجل الهروب من مناطق الهبوط.

يتواجد النصر في المركز السابع برصيد 17 نقطة ويسعى العالمي للفوز من أجل تقليص الفارق بينه وبين الاتحاد المتصدر إلى 6 نقاط فقط، لتأكيد استفاقته بعد أن فاز في الجولة الأخيرة على الأهلي بعد أن لعب قبلها أربع مباريات دون انتصار وحيد!.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة النصر والطائي، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري السعودي لموسم 2021/2022، الذي سيُقام على ستاد الأمير عبد العزيز بن مساعد.