النصر مهدد بالمنع من القيد لفترتين!

لاعب الفريق السابق تقدم بشكوى أمام الاتحاد السعودي لكرة القدم

استلم الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة الحالية شكوى جديدة ضد نادي النصر، يُنتظر أن يتم البت فيها خلال الأيام القليلة المقبلة.

العالمي جمع صفوفه خلال الأيام الماضية، وعاد لتدريباته الجماعية بمقر النادي، بعد رفع إيقاف النشاط الرياضي، استعدادًا لاستئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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لكن وسط هذه الاستعدادات، اصطدمت الإدارة بشكوى من حارس مرمى الفريق السابق عبد الله العنزي، بحسب ما أكدت صحيفة "الجزيرة" السعودية.

وأوضحت الصحيفة أن الحارس رفع شكوى رسمية الأسبوع الماضي إلى اتحاد الكرة السعودي، مطالبًا بتوقيع عقوبة رياضية على النادي العاصمي.

طلب العنزي يأتي لفسخ تعاقده مع النصر من طرف واحد دون سبب مشروع - على حد قوله - ، وأشارت "الجزيرة" إلى أن أقصى عقوبة لهذا السبب هي الإيقاف عن التسجيل لفترتين.

يذكر أن مجلس إدارة النصر الحالي برئاسة صفوان السويكت أراد فسخ عقد العنزي الذي يرتدي قميص العالمي منذ عشر سنوات، إلا أن الحارس تمسك بالحصول على كافة مستحقاته ورفض الحلول الودية، ليتم فسخ عقده من طرف واحد.

صاحب الـ28 عامًا انضم للنصر في صيف عام 2009، لكنه طوال هذه السنوات لم يشارك سوى في 133 مباراة، استقبل خلالها 162 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 36 مباراة.

وكانت آخر مباراة شارك بها العنزي مع العالمي في يناير 2018 أمام النهضة في دور الـ16 بكأس الملك، وفاز بها رفاقه بهدف وحيد.