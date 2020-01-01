نجم النصر السابق يناشد الجماهير للمطالبة بعودة سعود آل سويلم

آل سويلم رحل عن رئاسة العالمي منذ أكثر من عام

طالب فهد الهريفي؛ نجم النصر السعودي السابق، الجماهير بالدعوة لعودة سعود آل سويلم؛ رئيس النادي السابق، للجلوس على مقعده من جديد، إنقاذًا للنادي من كبوته الحالية.

آل سويلم رحل عن منصبه من أكثر من عام، بعد نهاية مدة رئاسته، ليدخل العالمي في داومة الانتخابات التي لم يترشح لها أحد، حتى انتهى المطاف باضطرار المجلس الحالي برئاسة صفوان السويكت، للترشح والفوز بعد منافسة مع صالح الأطرم ونصر النصر.

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وكتب الهريفي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يا نصراويين تبون الحل: مالها الا سعود السويلم .. فطالبو به".

وأضاف: "من نشأ شريفا عظيما لن يسقط، مهما وضع له من عراقيل وتحديات عبر الزمن .. النصر ستكون له كلمته ولن ينكسر، القادم بحول الله أجمل بتكاتف الجميع".

يا نصراويين تبون الحل : 👇👇👇



مالها الا سعود السويلم .. فطالبو به . — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) November 30, 2020

العالمي تلقى الهزيمة في 23 من الشهر الجاري أمام جاره الهلال بنتيجة 2-0، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعدها بخمسة أيام، هُزم النصر أمام الزعيم أيضًا بثنائية مقابل هدف وحيد، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

العالمي يحتل المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد ثلاث نقاط فقط، إذ لم يحقق سو فوز وحيد، وتلقى أربع هزائم.

ويستعد النصر لمواجهة أبها في الثالث من ديسمبر الجاري، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة السادسة من الدوري المحلي.