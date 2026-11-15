"الهدف عرقلة النصر من تسجيل اللاعبين" .. مفاجأة جديدة في شكوى الهلال ضد عبدالله الحمدان رغم قرار لجنة الاحتراف

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فجر الخبير القانوني أحمد الشيخي مفاجأة بالتأكيد على أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين تركت قضية الهلال ضد لاعبه السابق عبدالله الحمدان؛ مهاجم النصر، مفتوحة أمام أي احتمالات مستقبلية حال أدانت غرفة فض المنازعات الأخير.

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ماذا حدث؟

صاحب الـ27 عامًا كان قد انتقل من الهلال إلى النصر في شتاء 2026، بعدما فسخ عقده مع الأول قبل نهايته بأيام.

واضطر الحمدان لفسخ العقد من جانب واحد بعد الرجوع للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، كونه كان سينتهي خارج فترة الانتقالات، ما كان سيبقيه لاعبًا حرًا لأشهر في انتظار الميركاتو الصيفي 2026 للانضمام لنادٍ جديد.

لكن الهلال اتهم اللاعب بالتحايل على اللوائح، مؤكدًا عدم قانونية فسخ عقده، لكن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين أنصفت الأخير، رافضة لشكوى القلعة الزرقاء، بينما لا تزال القضية منظورة أمام غرفة فض المنازعات.

الشيخي يكشف الجديد

من جانبه، أكد الخبير القانوني أحمد الشيخي أحقية الهلال في الحصول على تعويض مادي من عبدالله الحمدان، وفقًا للوائح والقوانين، مشيرًا إلى أن لجنة الاحتراف قد تغير قرارها وتفرض عقوبات على اللاعب حال أنصفت غرفة فض المنازعات النادي الأزرق.

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وقال الشيخي، عبر برنامج "نادينا": "القضية انتهت عند لجنة الاحتراف، فالهلال كان يطالب بعقوبات متهمًا الحمدان بالتحايل على قواعد الانتقال عندما فسخ عقده في الشتوية وانتقل للنصر، لكن لجنة الاحتراف رفضت ذلك إلا أنها أبقت الباب مفتوحًا أمام أي عقوبات مستقبلية .. أي أنها تركت القضية لفض المنازعات للحكم فيما إذا كان اللاعب قد انتهك عقده مع الهلال، إذا ثبت ذلك، حينها من الممكن أن تصدر عقوبات في القضية".

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وأضاف: "بالنسبة لي، الهلال صاحب حق في القضية ويستحق تعويضًا ماليًا من اللاعب، وسيكون بسيطًا، لا أذكر كم بالتحديد، لكن لن يكون هناك عقوبة بمنع النصر من تسجيل".

الشيخي واصل: "لدي تحليل أو توقع وليس معلومة؛ فربما ما أغضب الهلال أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين ترفض إسقاط اللاعبين يدويًا من قائمة نادٍ لمصلحة آخر، وتفضل دائمًا حل الناديين الأمر بينهما دون تدخلها، لكن في انتقال الحمدان، تأخر الهلال في إسقاط اللاعب من قائمته لسبب أو لآخر، فقامت الرابطة بإسقاط اسم اللاعب من قائمة الزعيم، أي أن الإجراءات لم تكن موحدة بالنسبة لكافة الأندية .. وهذا ربما ما أغضب الهلال".

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تركي الحربي يشكك

في الإطار نفسه، شكك الإعلامي الرياضي تركي الحربي في حديث الشيخي بشأن موقف لجنة الاحتراف، زاعمًا أن الهدف ربما معاقبة النصر في الفترة المقبلة بمنعه من التعاقدات، رغم أن الخبير القانوني أكد أن هذه العقوبة ليست واردة، والأمر – إن حدث – سيقتصر على غرامة مالية على الحمدان فقط.

وكتب الحربي ساخرًا، عبر حسابه على منصة "إكس"، بشأن حديث الشيخي: "هذا تخليل وليس تحليل!! لجنة الاحتراف قالت روحوا وبعدين ممكن تطق براسنا ونعاقب النصر".

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وأكمل: "يمكن ويمكن وأعتقد وربما، وكأن الهدف شرعنة عرقلة النصر بأي اختراع بعد ما فشلت الرقابة المالية والمنع من التسجيل عن ذلك".

جدير بالذكر أن الحمدان منذ انتقاله للنصر شارك في 35 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها عشرة أهداف وصنع ستة آخرين.