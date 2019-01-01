النصر يستعيد ملعبه أواخر ديسمبر 2019

النادي يتواجد في الإمارات حاليًا

أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية أن النصر السعودي سيستعيد ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود في النادي أواخر ديسمبر القادم بعد انتهاء أعمال الزراعة الشتوية، ليعود بذلك ليتدرب عليه بعدما كان يؤدي مرانه طوال الفترة الماضية على ملعب الفئات السنية.

النصر خسر أمام الوحدة يوم الأحد الماضي ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، ويتواجد حاليًا في الإمارات حيث يُقيم الفريق معسكرًا خارجيًا ستتخلله مباراة ودية مع شباب الأهلي الإماراتي في دبي يوم الخميس القادم 28 نوفمبر الجاري، استعدادًا لاستئناف المسابقات المحلية في السعودية والإمارات.

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وأجرى الفريق بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا مرانه الأول في الإمارات يوم أمس الثلاثاء وقد تضمن تدريبات بدنية واستخدم الجهاز الفني أجهزة خاصة لقياة معدلات اللياقة البدنية والسرعة للاعبين.

وغاب عن المران الرباعي المصاب عبد الله مادو وعبد الرحمن عبيد وحمد المنصور وعبد الله الخيبيري حيث أدوا برنامجهم العلاجي والتأهيلي الخاص بهم تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق والذي قرر اصطحابهم للمعسكر في جبل علي رغم عدم قدرتهم التدريب واللعب للإصابة.

وأوضح الجهاز الطبي أو مادو والمنصور والخيبري قد يعودون للمران الجماعي في أواخر المعسكر الإماراتي، فيما يحتاج العبيد لـ3 أسابيع ليتسنى له العودة للتدريبات.

وأوضحت الاقتصادية أن فيتوريا ينوي اختبار جاهزية عبد الفتاح آدم للعب خلال المباراة الودية أمام شباب الأهلي.