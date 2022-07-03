"النصر سيكوّش على كل البطولات الموسم القادم"

هل يسيطر النصر على كافة البطولات؟

يرى الإعلامي الرياضي عبد الله المالكي، أن نادي النصر يسير في الطريق الصحيح، وفي طريقه للسيطرة على كافة البطولات الموسم المقبل 2022-2023.

كيف سيكوّش النصر على البطولات؟

المالكي قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "جميل هذا الهدوء في نادي النصر، والعمل على الاحتياجات الفنية المباشرة، واحتياجات الفريق كانت واضحة منذ الموسم الماضي، والجماهير أصبحت على دراية فنية كبيرة".

وتابع: "العمل والهدوء إذا استمر النصر بهذه الطريقة خلال الموسم الجديد، سأتسلم راية (النصر سيكوّش على البطولات)، وسيكون مؤهلًا لذلك بلا شك".

الإعلامي الرياضي أضاف: "كنت أقول إن النصر بدأ الموسم الماضي وهو خارج الملعب واستمر خارجه حتى نهاية الموسم".

واستطرد قائلًا: "العمل الآن يشير إلى عودة إدارة النصر فعليًا إلى التركيز على العمل وليس غير العمل، واحتياجات الفريق وجلب مدرب كبير وقادر على قيادة الفريق بشكل جيد، ويجب الاستمرار على هذا المنهج في تسديد كل احتياجاته من أجل السيطرة على البطولات".

واختتم عبد الله تصريحاته قائلًا: "إدارة النصر استفادت من أخطائها ولا أحد بلا أخطاء، والشخص الجيد الذي يستفيد من أخطائه".

عبدالله المالكي - الدمام :

النصر "سيكوّش" على البطولات ..

الحصاد الرياضي ...@almalki3333 pic.twitter.com/vCDR5ae310 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) July 2, 2022

موسم صفري للنصر!

وعلى عكس ما كان متوقعًا، خرج النصر من موسم 2021-2022 دون تحقيق أي بطولة، بعد أن كان مرشحًا للتتويج بالعديد من البطولات بعد التدعيمات القوية التي أجراها الموسم الماضي.

ولكن عدم الاستقرار الفني بتغيير الجهاز الفني للفريق أكثر من مرة، تسبب في تذبذب نتائج ومستوى الفريق على مدار الموسم.

وأنهى النصر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، محتلًا المركز الثالث، خلف الهلال البطل والاتحاد الوصيف.

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