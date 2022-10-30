أوسبينا: ريال مدريد فاوضني لكني اخترت النصر في النهاية

حارس المرمى الكولومبي يُقدم مستويات ممتازة في الدوري السعودي

كشف الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس مرمى النصر عن مفاوضات جمعته خلال سوق الانتقالات الماضي مع ريال مدريد للانضمام له عقب نهاية عقده مع نابولي، موضحًا أن الصفقة لم تتم لبعض التفاصيل ولسعادته لاختياره الفريق السعودي في النهاية.

اللاعب المخضرم يُقدم مستويات مذهلة مع النصر في دوري روشن السعودي، إذ خاض 7 مباريات حافظ على نظافة شباكه في 4 منها ولم يستقبل سوى 3 أهداف.

أوسبينا وخلال تصريحات لصحيفة "فوتبول ريد" الكولومبية تحدث عن تلك المفاوضات قائلًا "كان هناك مفاوضات مع ريال مدريد لكن الأمر تطلب العديد من الأمور لتتم الصفقة، اتخذت قرار الانضمام للنصر في النهاية واستغلال تلك الفرصة التي أتيحت لي".

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تابع حول تواجده في السعودية "أنا سعيد باللعب في الدوري السعودي والتعرف على كرة قدم جديدة، الدوري قوي والأندية تمتلك العديد من النجوم المميزين".

يُذكر أن النصر يتواجد ثانيًا في جدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 19 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الشباب في الصدارة.