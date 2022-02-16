"النصر سدد مستحقات حمد الله، والمكافآت ليست من اختصاص الكفاءة"

كشف عبد الله كبوها، عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورئيس لجنة الكفاءة المالية، موقف النصر من مستحقات المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد الحالي.

وكان محامي حمد الله قد استسفر من الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الطريقة التي نجح بها النصر في استخراج شهادة الكفاءة المالية، رغم وجود مستحقات للنجم المغربي مستحقة على "العالمي".

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية" السعودية، أكد رئيس لجنة الكفاءة المالية أن نادي النصر دفع جميع مستحقات حمد الله.

وقال: "وردنا استفسار من محامي حمد الله، ونحن نعلم أن نادي النصر دفع رواتب اللاعب حتى التاريخ المحدد".

وأضاف: "أما ما يخص المكافآت، فهذه ليست ضمن النطاق الذي تم تحديده لاستخراج شهادة الكفاءة، وما يخص مقدم العقد، فقد قدم لنا النادي ما يؤكد سداده".

تصريحات كبوها تسدل الستار على جزء من أزمة فسخ عقد حمد الله مع النصر، ورحيله بالمجان إلى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

يذكر أن حمد الله يقدم أداء رائعًا منذ انتقاله إلى صفوف الاتحاد، بعد أن سجل أربعة أهداف وقدم تمريرة حاسمة في أربع مباريات خاضها مع "العميد".

اقرأ أيضًا ..

تطور ملحوظ وإخفاقات .. كشف حساب تشافي بعد أول 100 يوم مع برشلونة

عدو اليوم وصديق الغد.. رونالدو وميسي وصلاح فعلوها قبل مبابي

إدارة ريال مدريد "غاضبة" من أنشيلوتي وقد تطيح به بسبب باريس!