النصر يفوز على ساكفنيز البرتغالي بأول تجاربه الودية

النصر يحقق الفوز في أول تجربة ودية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حقق فريق نادي النصر السعودي، الفوز على ساكفنيز البرتغالي، بثلاثة أهداف دون رد، خلال المعسكر الإعدادي للفريق المقام بالبرتغال.

النصر يقيم معسكرًا في البرتغال خلال الوقت الحالي، بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، استعدادًا لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد.

فيتوريا بدأ الشوط الأول بتشكيلته الأساسية، والتي شهدت تواجد اللاعبين الأجانب، من أجل تجربتهم.

نهاية أولى مباريات #النصر الودية بمعسكر #العالمي_في_البرتغال 🇵🇹 امام نادي ساكفنيز البرتغالي بفوز #العالمي بثلاثة أهداف دون مقابل

نجح بتسجيلها جوليانو " هدفين " وعبدالله آل سالم pic.twitter.com/Er7fdoNh5Q — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 19, 2019

وسجل الهدفين الأول والثاني اللاعب جوليانو دي باول، وذلك قبل نهاية الشوط الأول من المباراة الودية.

وفي الشوط الثاني، دفع فيتوريا بتشكيلة مغايرة للشوط الثاني، لمنح جميع اللاعبين الفرصة للمشاركة، ليسجل خلاله عبد الله آل سالم الهدف الثالث.

ويستعد النصر لمواجهة فريق الوحدة الإماراتي يوم 5 أغسطس المقبل، في دور الـ16 ضمن منافسات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.