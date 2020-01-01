11 لاعبًا تحت المراقبة بالنصر

روي فيتوريا يستغل فترة التوقف لتحديد مصير عدد من اللاعبين

بدأ الجهاز الفني للنصر السعودي بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، التجهيز لقائمة الفريق بالموسم الجديد، مستغلًا فترة توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فيروس كورونا المستجد أجبر وزارة الرياضة السعودية برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، على إيقاف النشاط الرياضي في كافة أنحاء المملكة حتى إشعار آخر.

وزارة الرياضة كذلك طالبت الأندية بتجميد تدريباتها في مقرات الأندية لفترة مؤقتة، على أن يؤدي اللاعبين بعض تدريبات اللياقة في منازلهم، تجنبًا لتفشي الفيروس المستجد.

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ويستغل فيتوريا فترة التوقف هذه، لدراسة كافة المباريات التي خاضها لاعبو العالمي المعارين لأندية أخرى، من أجل تحديد قائمة الفريق بالموسم المقبل.

وفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن مصدر خاص بإدارة الكرة بالنادي العاصمي أكد أنه تم البدء في تجهيز تقرير كامل عن المعارين في الموسم الجاري لفرق في دوري المحترفين والدرجة الأولى.

وأوضحت الصحيفة أن التقرير يشمل عدد دقائق اللعب وأسباب الغياب عن المباريات سواء لإصابات أو لأسباب فنية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي بالاتفاق بين المدرب ومجلس الإدارة على تقليص عدد اللاعبين في الموسم المقبل، بجانب الحكم مبدئيًا على اللاعبين بعد تجربتهم بفرق أخرى.

وكشف المصدر للصحيفة عن أن التقرير يشمل 11 لاعبًان يأتي على رأسهم راكان الشملان؛ المعار للوحدة، خالد الدبيش؛ المعار للعدالة، وعبدالله العويشير؛ المعار للشباب، وسامي النجعي؛ المعار لضمك.

يذكر أن لوائح الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم تنص على قيد 30 لاعبًا فقط في قائمة كل فريق.