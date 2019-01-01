فيتوريا يرفض حديث مع إدارة النصر عن تجديد عقده

البرتغالي يقود العالمي منذ يناير الماضي

تبحث إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، عن توفير حالة من الاستقرار للفريق الأول لكرة القدم من خلال تجديد عقد البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للفريق إلا أن الأخير له رأي آخر.

البرتغالي صاحب الـ49 عامًا تولى المسؤولية الفنية للعالمي في يناير 2019، وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

خلال هذه الفترة، قاد فيتوريا النصر في 44 مباراة، حقق الفوز في 32 منها، وتلقى ثماني هزائم وأربعة تعادلات.

ونجح روي فيتوريا في قيادة العالمي لاقتناص لقب الدوري المحلي بالموسم الماضي بعد صراع شرس مع الهلال، حسمه فريقه في الجولة الأخيرة متفوقًا بنقطة وحيدة.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن المدرب البرتغالي أجّل الحديث عن تجديد عقده إلى نهاية الموسم الحالي بالاتفاق مع مجلس الإدارة، بداعي انشغاله في منافسات الموسم.

يذكر أن العالمي يستعد لملاقاة الفيحاء في 28 من الشهر الجاري، على استاد مدينة المجموعة الرياضية، ضمن الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتتصدر كتيبة فيتوريا جدول الترتيب برصيد 26 نقطة من 12 مباراة، إذ حقق الفوز في ثماني مباريات، وتلقى هزيمتين وتعادلين، بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب الوصافة، وإن كان للراقي مباراة مؤجلة.