الصرامي يفجر مفاجأة بشأن فيتوريا

النصر هُزم بالكلاسيكو أمام الأهلي بالأمس

فجر سعود الصرامي؛ لمتحدث الرسمي السابق للنصر السعودي، مفاجأة بشأن البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للعالمي، في ظل الوضع الصعب الذي يمر به الفريق خلال الفترة الحالية.

العالمي تلقى الهزيمة بالأمس في الكلاسيكو أمام الأهلي، بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اقرأ أيضًا | أيمن يحيى يعتذر لجماهير النصر على خسارة الكلاسيكو

المزيد من الفرق

وتعلو الأصوات يومًا تلو الآخر لمطالبة مجلس الإدارة برئاسة صفوان السويكت بإقالة فيتوريا، إذ أن هزيمة الأمس هي السادسة له بالموسم الجاري من الدوري المحلي.

الصرامي ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد أن المدرب البرتغالي يضغط على الإدارة للرحيل، إذ كتب: "فيتوريا يتمسك بالبقاء ويضغط النصر بالشرط الجزائي".

••فيتوريا ''يتمسك''بالبقاء و يضغط النصر بالشرط الجزائي pic.twitter.com/2tl64oTfvb — سعود الصرامي (@L9arami) December 12, 2020

إدارة السويكت كانت قد جددت عقد صاحب الـ50 عامًا في بداية الموسم الجاري لمدة موسمين مقبلين، لينتهي عقده بنهاية موسم 2021-2022.

العالمي حاليًا يحتل المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المحلي، برصيد أربع نقاط فقط، حصدها من الفوز في مباراة وحيدة والتعادل في أخرى، خلال ثماني مباريات.

وخسر النصر خلال الفترة الماضية أيضًا لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بالهزيمة أمام الهلال في النهائي بثنائية مقابل هدف وحيد.