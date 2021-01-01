النصر يخسر أيمن يحيى في دوري أبطال آسيا

اللاعب سيُغادر إلى ألمانيا

يستعد النصر السعودي لافتتاح مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا هذا الموسم بمواجهة الوحدات الأردني يوم الأربعاء القادم، وقد تلقت استعدادات الفريق ضربة قوية بغياب مهاجمه الشاب أيمن يحيى.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن خسارة النصر لأيمن يحيى لن تكون في مباراة الوحدات فقط بل لكامل دور المجموعات في البطولة القارية، وذلك لاستعداد اللاعب للخضوع إلى عملية جراحية في ألمانيا.

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وأضافت أن المهاجم صاحب الـ19 عامًا يستعد حاليًا للسفر إلى ألمانيا يوم السبت القادم، بعدما استلم يوم أمس تأشيرة الدخول إلى البلاد، حيث سيُجري هناك جراحة في عضلات البطن تحت إشراف الطبيبة المتخصصة "مشرك" الإثنين القادم.

يحيى كان قد غاب عن مباريات النصر الأخيرة لإصابته في عضلات البطن، وقد فشلت كل الحلول الطبية في علاجه ليُقرر الخضوع إلى عملية جراحية.

يُشار إلى أن المهاجم الشاب لعب 14 مباراة مع النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هذا الموسم، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 4، وقد غاب عن اللعب منذ 28 فبراير الماضي.