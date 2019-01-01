رسميًا - استبعاد أمرابط وضم جوليانو لرباعي النصر الأجنبي بالقائمة الآسيوية

فيتوريا واصل استبعاد النجم المغربي مثلما حدث في دور المجموعات

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

أعلن البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر السعودي، قائمة فريقه من اللاعبين الأجانب بدوري أبطال آسيا.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منح الأندية مهلة حتى الساعة الثانية عشر من صباح اليوم الإثنين، لإرسال القوائم النهائية لفرقهم، والتي ستخوض البطولة بدايةً من دور الـ16.

تعرف على الراتب الجديد لعبدالرزاق حمد الله مع النصر

واستمر استبعاد المغربي نور الدين أمرابط من القائمة الآسيوية، حيث لم يتم ضمه منذ بداية دور المجموعات، كذلك تم استبعاد البرازيلي بيتروس.

فيما استقر فيتوريا بشكل رسمي على الرباعي نفسه، الذي خاض به دور المجموعات وهو المغربي عبد الرزاق حمد الله، والأسترالي براد جونز والبرازيليين جوليانو ومايكون بيريرا.

ومن المقرر أن يلاقي العالمي في دور الـ16 الوحدة الإماراتي يومي 5 و12 من أغسطس المقبل، على أن يكون لقاء الإياب على أرض النادي الإماراتي.

يذكر أن النصر كان قد وصل لدور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد عشر نقاط، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات وهزيمتين وتعادل وحيد.