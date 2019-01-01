النصر يوافق على طلبات حمد الله

النجم المغربي مستمر مع فريقه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير صحفية عن موافقة إدارة النصر على تلبية طلبات عبد الرازق حمد الله، مهاجم الفريق، من أجل تجديد عقده الفترة المقبلة.

ودخل الطرفان في مفاوضات الفترة الماضية من أجل التوصل لصيغة تفاهم ومنع اللاعب من الرحيل بعد الحديث عن وصول عدة عروض.

أحمد كعكي : معكسر الاتحاد في مانشستر حقق الهدف وأنتظروا موسم قوي

وذكرت تقارير أن إدارة النصر وافقت على رفع راتب حمد الله من 11 مليون و250 ألفاً إلى 25 مليون ريال كما طلب لتلبية طلباته.

وانضم اللاعب مؤخراً لمعسكر النصر في البرتغال، وأتى ذلك، بحسب التقارير، بعد موافقة الإدارة على رفع راتبه.

اجتماع بين إدارة النصر وفيتوريا من أجل تحديد احتياجات الفريق قبل الموسم

وتم الموافقة على قرار رفع الراتب بعد اجتماع بين مجلس الإدارة والأعضاء الذهبيين، وكان هناك إجماع على الموافقة على مطالب المغربي.

وكان حمد الله قد انضم لصفوف النصر قادماً من الريان القطري الصيف الماضي في صفقة انتقال حر.