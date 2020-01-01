النصر: تضررنا من التحكيم والمنافسون استفادوا

المتحدث الرسمي باسم نادي النصر يتحدث عن أزمات التحكيم وموقف ناديه.

أكد سعود الصرامي، المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السعودي، على أن فريقه يعاني من التحكيم، وأن موقفه بشأن طلب تغيير رئيس لجنة الحكام سليم قانونيًا.

الصرامي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "صفوان السويكت رجل محاماة، ويعرف جيدًا كل القوانين، ومن الصعب هزيمته في هذا الأمر، وطلب النصر بإقالة وتغيير رئيس لجنة الحكام سليم قانونيًا".

المتحدث الرسمي باسم النصر تابع: "رئيس لجنة الحكام مقصر في عمله واختياراته للحكام غير جيدة، وهناك مشاكل كثيرة في التحكيم بالدوري السعودي".

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وواصل: "بيان نادي النصر في بداية الموسم، جاء بعد ملاحظة بعض الأندية التي تلعب بخشونة ضد بعض لاعبينا، مثل أحمد موسى وجوليانو، والنصر تضرر من التحكيم والمنافسين استفادوا".

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سعود الصرامي أردف: "شكري الحنفوش قاد مباراة الهلال والحزم، وهو ساقط في اللياقة البدنية، ونادي النصر يطالب بالحقوق".

واختتم الصرامي تصريحاته قائلًا: "رئيس لجنة الحكام لم يزور نادي النصر، وتصريحاته خاطئة، وفي مباراة الاتحاد وضمك تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" كانت متعطلة، رغم أنه قال أنها ستكون على أعلى مستوى".

جاء ذلك في ظل الطلب الرسمي الذي تقدم به رئيس النصر صفوان السويكت، بتغيير الإسباني فرناندو تريساكو، بسبب الأخطاء التحكيمية المتكررة.