هل يقبل الاتحاد الآسيوي طلب النادي الإيراني؟

أصدر نادي تراكتور الإيراني بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء، يؤكد خلاله مخاطبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل طلب تأجيل مواجهة الفريق أمام النصر السعودي.

الفريق الإيراني من المقرر أن يحل ضيفًا على العالمي في 14 من سبتمبر الجاري، على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية "الدوحة"، ضمن الجولة الـ16 من دوري أبطال آسيا.

لماذا يطلب تراكتور تأجيل المباراة؟

عديد التقارير الصحيفة كانت قد تحدثت خلال الأيام الماضية عن انسحاب الفريق الإيراني من المباراة وعدم التوجه لقطر، بداعي الغضب الجماهيري من قبل مجلس الإدارة، مما خلق حالة من الفوضى في أرجاء النادي، لكن تم نفس هذه الأنباء نهائيًا.

حقيقة الأمر ووفقًا لبيان تراكتور فإن رغبته في تأجيل اللقاء تأتي لعدم الوصول للعدد القانوني الذي يسمح له بخوض اللقاء، إذ أن في قائمته 12 لاعبًا فقط.

وأوضح النادي الإيراني أن فيروس كورونا أصاب عدد من لاعبي الفريق، ولن تكتمل القائمة بـ13 لاعبًا، وهو العدد الذي يسمح بخوض اللقاء وفقًا للوائح الاتحاد الآسيوي، قبل موعد المباراة.

وناشدت إدارة تراكتور خلال خطابها الاتحاد الآسيوي، بضرورة مراعاة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليًا بسبب كورونا.

هل تُؤجل المباراة؟

حتى الآن لا يوجد شيء مؤكد حول قبول طلب تراكتور من عدمه، لكن وفقًا لقرارات الاتحاد القاري السابقة، فإن التأجيل يعد صعبًا.

الاتحاد الآسيوي يحمل الأندية مسؤولية انتشار كورونا بين اللاعبين، ويرفض تأجيل المباريات، ويعتبر الفريق الذي لم تكتمل قائمته منسحبًا، ومن ثم يفوز فريقه.

أشهر واقعة رفض تأجيل، كانت في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في النسخة الماضية من البطولة، وقتما لم تكتمل قائمة الهلال السعودي لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي بالعدد القانوني، لإصابة عدد كبير من اللاعبين بالفيروس.

وقتها فشلت كافة محاولات إقناع الاتحاد الآسيوي بتأجيل المباراة، رغم أنها كانت مباراة تحصيل حاصل بالنسبة للهلال، حيث أنه كان قد حسم تأهله للدور المقبل قبلها، لكن الاتحاد القاري قرر اعتبار الأزرق منسحبًا من البطولة نهائيًا.

كيف تأهل النصر وتراكتور لدور الـ16؟

النسخة الحالية من دوري الأبطال أقيم دور المجموعات بها بنظام البطولة المجمعة، واستضاف النصر مباريات المجموعة الرابعة، على أن يصعد أول كل مجموعة وأفضل ثلاثة من أصحاب المركز الثاني.

العالمي تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن السد القطري، الذي حل وصيفًا وودع المنافسات.

أما تراكتور فصعد كأفضل ثانٍ عن المجموعة الثانية بعدما جمع عشر نقاط، متأخرًا بفارق نقطة وحيدة عن الشارقة الإماراتي، الذي احتل الصدارة.

اقرأ أيضًا..

باقات الرياضة متوفرة الآن على شاهد VIP ، اختر باقتك وانطلق بشغفك لأبعد الحدود