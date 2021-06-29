أقحمك النصراويون في خلافاتهم والفاتورة ستتحملها وحدك..

"ثمن العداوة ليس بالرخيص" مقولة شهيرة، لكنها غابت عن البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ وافد نادي النصر السعودي الجديد، الذي حتى لم يخض مباراة واحدة بقميص العالمي حتى لو ودية، بل أنه لم يدخل من أبواب النادي بعد!

بين ليلة وضحاها وجد تاليسكا نفسه بأرض المعارك بين ناديي النصر والهلال، اختار اللاعب النادي صاحب العرض المالي الأكبر، وليس هذا بعيب، بل هو النهج الذي يتبعه غالبية اللاعبين الأجانب، إن لم يكن كلهم، نعم! اختار العالمي لأنه من سيدفع أكثر، أي ليس لأنه ينتمي له أو لأنه يعلم الكثير عن تاريخه الكبير أو لأنه نزل أرض الملعب وهز تشجيع جمهور النصر قلبه، وغيرها من المواقف التي ربما سيحب النصر بسببها خلال الثلاث سنوات المقبلة، فهو العالمي صاحب الجماهير العظيمة التي لا تكل ولا تمل، إذًا يا تاليسكا .. لمَ إعلان الحرب على الجار؟!

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أقحم البرازيلي بيتروس ماتيوس؛ لاعب وسط النصر، مواطنه الجديد في طريقته الاستفزازية للهلاليين، وظهر الثنائي وهو يشير للجمهور بالصمت، ويضحك تاليسكا ساخرًا: "ها ها ها أنا نصراوي"، في إشارة إلى مفاوضات الهلال معه ثم خطف النصر له.

عبارة "ها ها ها أنا نصراوي" كان هي الطريقة التي أعلن بها العالمي عن صفقة تاليسكا، وهنا كان الأمر في إطاره، فالملاسنات بين الخصوم واردة وتعطي طعمًا للمنافسة، لكن إذا زاد الأمر عن حده انقلب ضده.

أتذكر أنه عند إعلان العالمي عن التعاقد مع تاليسكا بدأ عدد كبير من إعلاميي النصر بتوعية الجماهير بضرورة عدم المبالغة بالاحتفال بالصفقة، كي لا يتم تفخيم اللاعب دون أن يقدم شيئًا للفريق كما حدث مع النيجيري أحمد موسى، ومن ثم تفشل الصفقة، ويرحل غير مأسوفًا عليه، لكن الغريب أن هؤلاء الإعلاميين هم نفسهم من احتفلوا بفيديو اللاعب مع بيتروس، بطريقته الرائع في "ضرب الجبهات" وغيرها من مثل هذه الأمور الصغيرة.

السؤال الآن: لماذا دخلت هذه الحرب يا تاليسكا؟، لماذا سمحت لهم أن يقحموك في حربهم مبكرًا؟، مواطنك بيتروس يجيد تمامًا مثل هذه المواقف، لكن هو قدم في الملعب ما يسمح له بمثل هذه الأفعال، لم يفعلها من يومه الأول، أما أنت فجعلت نفسك واقفًا على قدم واحدة دون أن تركل كرة واحدة بأرض المملكة، فالقدم الثانية لن تشعر بها في ظل الضغط الكبير الذي سيوضع عليك منذ أول مباراة، سيترك الجمهور الجميع ويتحدث عنك وحدك، لأنك من تجيد استفزاز جمهور الجار وسيطالبك بالكثير في كل وقتٍ وحين، وأي صفقة جديدة تهتز الأرض تحت أقدامها حتى تكتسب ثقة الأرض الجديدة التي ارتحلت لها..

الفاتورة ستدفعها وحدك يا تاليسكا، إذا كان بإمكانك أن تجذب قطاع كبير من الجماهير بهذه الطرق، وإذا كنت تشاهد الجمهور يصفق لك اليوم، فإن هذا الجمهور سيلعنك ألف مرة غدًا إذا لم تحقق لهم آمالهم في الموسم المقبل، بل إذا لم تقدم أداءً رائعًا في كل مرة، فأنت من وضعت الضغط على نفسك بقبولك الدخول بحرب مبكرة، حرب لا داعٍ لها، فضلت النصر على الهلال وانتهى الأمر، لمَ الانجرار في مشكلات مبكرًا؟!

أجواء الدوري السعودي والمملكة بشكل عام مختلفة تمامًا عما عاشه تاليسكا في تجاربه السابقة، وبالتأكيد هو يعلم ذلك، كان الأحرى به أن ينتظر حتى يقدم شيئًا في الملاعب، فاللاعب إذا أراد مضايقة خصمه، فعليه أن يهينه بالملعب، وليس أن يستفزه بمواقف صغيرة، لا تغني ولا تُسمن من جوع!