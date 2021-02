بيتروس وبرونو فيرنانديش .. "كاريزما" مختلفة تم اغتيالها معنويًا

يظن البعض أن المهارة وحدها للاعب كرة القدم قد تكفيه كي ينجح في مسيرته بالملاعب، لكن يومًا تلو الآخر يُثبت لنا عالم الساحرة المستديرة أن نطاقه أوسع من مجرد مداعبة للكرة وإظهار مهارات، فقد تمتلك مهارة كبيرة، ويتفوق عليك من هو أقل مهارة، قد تظنه ليس عدلًا، لكنه العدل ذاته، إذا امتلك الآخر ما يعوض نقص مهارته..

الروح، الإصرار، القتال، كره الهزيمة، الشراسة، جميعها صفات يمكن أن تعوض نقص المهارة لدى لاعب كرة القدم، ويمكننا أن نلخصه في كلمة واحدة ألا وهي "الكاريزما" أي الشخصية القيادية، فليس من الضرورة أن ترتدي شارة القيادة في ذراعك كي تكون قائدًا لزملائك بالملعب، يمكنك أن تفعل فقط بكاريزمتك وحتمًا سيحترمك الجميع ويستجيب زملائك لتعليمات..

يختلف معنى الكاريزما من شخص إلى آخر، وفي هذا التقرير حديثنا سيكون عن اثنين يتشابهان في الشخصية القيادية، كلاهما يُلقب بـ"المستفز"، هما البرتغالي برونو فيرنانديش؛ محترف مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرازيلي بيتروس ماتيوس؛ محترف النصر السعودي..

دعونا في البداية نتحدث عن تأثير فيرنانديش مع الشياطين الحمر وكيف أثر بفريقه..

برونو ميجيل بورجيس فيرنانديش، اسم دخل قلوب عشاق مانشستر يونايتد في لمح البصر وارتبط وجوده دائمًا في العقول بالطفرة الكبيرة التي حدثت للشياطين الحمر مع انتقاله للفريق يناير 2020 قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي.

لسنا هنا لنتحدث عن أسباب طفرة مانشستر يونايتد فهي في رأيي أكبر من برونو فيرنانديش، وحده، بالطبع هو السبب الأبرز مع اختلاف الجودة الواضح بينه وبين جيسي لينجارد وأندرياس بيريرا، ولكن الأمر هو حملة بناء كاملة.

إذا أردت الحديث عن تأثير برونو فيرنانديش في النصف الثاني من الموسم الماضي فيمكنك أن ترى ذلك من ترتيب الفريق الذي نجح في الوصول للمركز الثالث مع نهاية الدوري والتأهل لدوري أبطال أوروبا بعد أن كان يعاني في النصف الأول مع التواجد في المركز السادس.

12 هدفًا وثماني تمريرات حاسمة في 22 مباراة كانت كافية لتأهل مانشستر لدوري أبطال أوروبا ولكن دون النجاح في تجاوز نصف نهائي أيًا من بطولتي الكأس أو الدوري الأوروبي.

مستوى مميز واصل برونو تقديمه هذا الموسم أيضًا بـ19 هدفًا و12 تمريرة حاسمة في 35 مباراة حتى الآن ليتواجد مانشستر يونايتد في صدارة الدوري الإنجليزي خلال الموسم قبل أن يتراجع للمركز الثاني إلى جانب توديع دوري أبطال أوروبا.

فترة هبوط مستوى مانشستر يونايتد ربطها البعض بتراجع مستوى برونو فيرنانديش كواحد من ضمن عِدة أسباب ولكن في الحقيقة فتراجع مستوى برونو في بعض المباريات كان قبل ابتعاد الشياطين الحمر عن الصدارة.

دعنا نؤكد أن الشخصية القيادية التي ترفض الخسارة صفة لم يكتسبها برونو في مانشستر يونايتد فهو بطبعه لاعب يرفض الخروج من الملعب إلا فائزًا ويمكنك أن ترى هذا في بكائه بعد الخسارة في إحدى المناسبات مع سبورتينج لشبونة والغضب بجنون في مناسبة أخرى بعد البطاقة الحمراء.

