فلورين: حمد الله سيرد على الجميع أمام الوحدات .. وبيتروس: سنفاجئكم في آسيا

النصر يستهل مشواره الآسيوي بملاقاة الوحدات

أكد سوريانيو فلورين؛ المدير الفني المؤقت للنصر السعودي، أن فريقه لا يشغله أي شيء حاليًا بقدر افتتاح مشواره الآسيوي بالانتصار، مشددًا على أنه لا يهمه أن يقود الفريق لفترة مؤقتة.

العالمي يستهل مشواره بدوري أبطال آسيا غدًا الأربعاء، بمواجهة الوحدات الأردني، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الرياض، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

اقرأ أيضًا | فيديو | "على الجهلاء الصمت .. مينيزيس الرابع عالميًا"

ويقود فلورين الفريق مؤقتًا، لحين إنهاء المدير الفني الجديد مانو مينيزيس فترة الحجر الصحي، بعدما وصل إلى الرياض قبل يومين.

وقال فلورين، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "هذه أول مباراة آسيوية للفريق، وهدفنا أن نبدأ بطريقة جيدة ونفتتح المشوار بالانتصار، وبالنسبة لي لا يهمني من سيأتي وماذا سيحدث لاحقًا، فقط أركز في الفوز في المباراة".

وأضاف: "تابعت مباريات النصر الأخيرة، كانت لدينا مشكلة في آخر مباراتين، لكن بشكل عام الفريق يمتلك عناصر ممتازة وسنعمل من أجل الفوز".

وبسؤاله عن أزمة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، علق: "لن يؤثر الموضوع عليه، هو لاعب محترف وكبير، وسيثبت ذلك ويرد على الجميع غدًا".

حمد الله تعرض للإيقاف لمدة 15 يومًا عن كافة المباريات التي يحق له المشاركة بها من قبل لجنة الانضباط والأخلاق، على إثر تصرفه مع أحد المصورين عقب مواجهة الفيصلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان العالمي قد ودع الكأس بالهزيمة أمام الفيصلي بهدف نظيف، رغم أن الأخير كان يلعب لمدة 80 دقيقة بعشرة لاعبين فقط، لطرد أحد لاعبيه.

وفي الإطار نفسه، قال البرازيلي بيتروس ماتيوس؛ لاعب وسط العالمي، خلال المؤتمر نفسه: "نحن نعرف أننا أمام بطولة مهمة جدًا، لذلك استعداداتنا تليق بالحدث، تركيزنا بالكامل منصب على هذه البطولة، نريد الفوز بكافة المباريات، ففريق كالنصر لا بد أن ينافس على اللقب، وسنفعل كل ما في وسعنا كي نتأهل للدور المقبل".

وواصل: "كما قال المدرب نحن عانينا في آخر مباراتين، لكن كل هذه الأمور نستطيع تجاوزها، البطولة على أرضنا، وأعتقد أن الجمهور سيتفاجأ بعودة مستويات النصر في البطولة القارية".

واختتم: "رسالتي للنصراويين، أنتم تعلمون كم نحتاج لدعمكم، نحن الآن في مستحق مهم، يجب أن نثبت فيه قوتنا، نحتاج لتكاتف الجميع من جمهور وإدارة ولاعبين".

يذكر أن النصر ينافس ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا السد القطري وفولاد خوزستان الإيراني، بجانب الوحدات.