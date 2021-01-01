بيتروس يكتسح الجميع ويحصل على لقب الأفضل بغرب آسيا

لاعب النصر يتفوق على بغداد بونجاح وجوانكا

فاز البرازيلي بيتروس ماتيوس؛ لاعب وسط النصر السعودي، في التصويت الذي أطلقه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، بأفضل لاعب في غرب القارة خلال شهر يناير الماضي.

بيتروس تنافس مع كريستيان جونكا (الشباب السعودي)، إيجور كورونادو (الشارقة الإماراتي)، بغداد بونجاح (السد القطري)، مهدي حميدان (الرفاع البحريني)، مهند عبدالرحيم (الزوراء العراقي)، نديم صباغ (تشرين السوري) وعبد العزيز المقبالي (السيب العماني).

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وحصل لاعب العالمي السعودي على نسبة 74.03% من إجمالي الأصوات، إذ شارك في التصويت 102 مشجعًا، تلاه جوانكا بنسبة 8.88%، ثم أيمن حسين بـ8.35%.

ويقوم اختيار الاتحاد القاري على اللاعبين المتنافسين بالتصويت الجماهير على عدة أسس منها دور اللاعب في تسجيل فريقه للأهداف وصناعتها، ترتيب الفريق على صعيد المنافسة، أهمية المباريات التي يخوضها، بجانب دوره مع منتخب بلاده.

وكتب الاتحاد الآسيوي عن بيتروس: " بدأت مرحلة تصحيح المسار في نادي النصر السعودي بعد البداية المخيبة في الدوري، حيث نجح الفريق بتجاوز المرحلة الصعبة عبر سلسلة من الانتصارات في الجولات الأخيرة انتهاءً بالتتويج بلقب كأس السوبر عقب فوزه الكبير على الهلال بثلاثية نظيفة بفضل عدة عناصر أبرزهم البرازيلي بيتروس ماتيوس الذي سجل في لقاء القمة وكان خلف العديد من الأهداف التي أحرزها فريقه في شهر كانون الثاني/يناير".

يذكر أن النصر يحتل حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة، حصدها من الفوز في سبع مباريات، وتعادل في ثلاث، وتلقي ست هزائم.

أما على الصعيد الآسيوي، فيستعد العالمي لخوض نسخة 2021 من دوري الأبطال، إذ أوقعته القرعة في مجموعة واحدة مع الوحدات الأردني والسد القطري، والفائز من مواجهة العين الإماراتي وفولاد خوزستان الإيراني.