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الانتقالات

إدارة النصر تُعيد المفاوضات مع مهاجم بنفيكا

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كانت إدارة العالمي قد فاوضت اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن المفاوضات لم تُكلل بالنجاح

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

تحدثت تقارير صحفية مقربة من إدارة نادي النصر السعودي، عن معاودة إدارة النادي المفاوضات مع نادي بنفيكا البرتغالي من أجل التعاقد مع المهاجم البرازيلي جوناس أوليفييرا.

وكانت إدارة العالمي قد فاوضت اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن المفاوضات لم تُكلل بالنجاح.

وكان الميركاتو الصيفي قد شهد صراعاً كبيراً بين نادي الهلال والنصر للتعاقد مع اللاعب، إلا أن مسؤولي بنفيكا تمسكوا ببقاء اللاعب.

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وترغب إدارة النصر في دعم الفريق بكل قوة في الميركاتو الشتوي من أجل مواصلة الضغط على الهلال متصدر بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن النصر يسعى أيضًا للتعاقد مع مدافع آسيوي ليكون بديلًا عن البيروفي كريستيان راموس الذي لم يُقنع جماهير ومسؤولي النصر.

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