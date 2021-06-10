العالمي فشل في الحصول على شهادة الكفاءة المالية للمرة الثانية على التوالي

انتقد الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح ردود أفعال البعض على نتائج لجنة الكفاءة المالية، والتي لم ينجح نادي النصر في الحصول عليها للمرة الثانية على التوالي.

لجنة الكفاءة المالية التابعة لوزارة الرياضة السعودية أصدر نتائجها لسوق الانتقالات الصيفية، والتي لم ينجح بها إلا ثلاثة أندية فقط، ليس من بينها العالمي. (طالع التفاصيل)

وفشل النصر في يناير الماضي كذلك في الحصول على الشهادة، مما حرمه من إبرام صفقات جديدة، فاضطر لإعارة الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف لنادي شباب الأهلي الإماراتي.

وكتب الفريح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الجهله يقولون: ديون وبالاخير بدون بطولات.. هل نسوا ان النصر بطل ولي العهد 2014، بطل الدوري 2014، بطل الدوري 2015، بطل الدوري الاستثنائي 2019، بطل السوبر 2020، بطل السوبر 2021".

الجهله يقولون:

ديون وبالاخير بدون بطولات..

هل نسوا ان #النصر

بطل ولي العهد 2014

بطل الدوري 2014

بطل الدوري 2015

بطل الدوري الاستثنائي 2019

بطل السوبر 2020

بطل السوبر 2021 — عبدالرحمن الفريح (@a_alfreh) June 10, 2021

يذكر أن الكفاءة المالية نظام استحدثته وزارة الرياضة السعودية في يناير 2021 من أجل القضاء على ديون الأندية المتراكمة عليها، إذ يتوجب عليهم تسديد كافة ديونهم قبل بداية كل سوق انتقالات، حتى يتمكنوا من تسجيل لاعبين جدد في قوائمهم.

وخلال الفترة الحالية، تعاقد العالمي مع لاعبين؛ هما البرازيلي أندرسون تاليسكا من جوانجزو الصيني، والكاميرون فينسنت أبو بكر من بشكتاش التركي.