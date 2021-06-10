"جاهل من يقول النصر ديون بدون بطولات"
انتقد الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح ردود أفعال البعض على نتائج لجنة الكفاءة المالية، والتي لم ينجح نادي النصر في الحصول عليها للمرة الثانية على التوالي.
لجنة الكفاءة المالية التابعة لوزارة الرياضة السعودية أصدر نتائجها لسوق الانتقالات الصيفية، والتي لم ينجح بها إلا ثلاثة أندية فقط، ليس من بينها العالمي. (طالع التفاصيل)
وفشل النصر في يناير الماضي كذلك في الحصول على الشهادة، مما حرمه من إبرام صفقات جديدة، فاضطر لإعارة الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف لنادي شباب الأهلي الإماراتي.
اختيارات المحررين
وكتب الفريح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الجهله يقولون: ديون وبالاخير بدون بطولات.. هل نسوا ان النصر بطل ولي العهد 2014، بطل الدوري 2014، بطل الدوري 2015، بطل الدوري الاستثنائي 2019، بطل السوبر 2020، بطل السوبر 2021".
يذكر أن الكفاءة المالية نظام استحدثته وزارة الرياضة السعودية في يناير 2021 من أجل القضاء على ديون الأندية المتراكمة عليها، إذ يتوجب عليهم تسديد كافة ديونهم قبل بداية كل سوق انتقالات، حتى يتمكنوا من تسجيل لاعبين جدد في قوائمهم.
وخلال الفترة الحالية، تعاقد العالمي مع لاعبين؛ هما البرازيلي أندرسون تاليسكا من جوانجزو الصيني، والكاميرون فينسنت أبو بكر من بشكتاش التركي.