الأمير فيصل بن تركي يطالب بمعاملة النصر أسوة بما حدث في الدوري الإسباني

العالمي ودع دوري الأبطال من دور قبل النهائي

طالب الأمير فيصل بن تركي؛ رئيس نادي النصر السعودي الأسبق، الاتحاد السعودي لكرة القدم بمعاملة العالمي بطريقة استثنائية في الموسم الجديد من الدوري المحلي، كونه الفريق السعودي الوحيد الذي وصل لمرحلة متقدمة في دوري أبطال آسيا.

العالمي ودع أمس السبت، البطولة القارية بالهزيمة أمام برسبوليس الإيراني، في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن دور قبل النهائي.

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كتب الأمير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " كان لي مداخلة في القناة الرياضية قبل مبارة نصف النهائي وذكرت ( التركيز يجب ان يكون على هذه المباراة )، اليوم انتهت ويجب التركيز على القادم وهو الدوري فلنترك الإنتقادات ولنركز على المهمة المقبلة".

وأضاف: "لكن أود أن أطرح رأي بسيط أكثر نادي سعودي وصل الى مرحلة متقدمة في هذه البطولة هو النصر، فيجب طلب تأجيل أول جولتين من الدوري السعودي لنادي النصر، لكي لا يقع إرهاق على نادي شرف الوطن، وهنا تكمن تعادل الفرص كما حدث في الدوري الأسباني كمثال".

٣- فيجب طلب تأجيل أول جولتين من الدوري السعودي لنادي النصر لكي لا يقع إرهاق على نادي شرف الوطن وهنا تكمن تعادل الفرص كما حدث في الدوري الأسباني كمثال — فيصل بن تركي (@faisalbinturki1) October 4, 2020

الموسم الجديد 2020-2021 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من المقرر أن ينطلق في 17 من أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أم يستهل العالمي مشواره به بمواجهة الفتح في يوم 18، على استاد الأمير فيصل بن فهد.