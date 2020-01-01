موعد مع برسبوليس .. أولسان هيونداي يتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا

الفريق الإيراني كان قد أطاح بالنصر السعودي من البطولة

نجح أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بشق الأنفس، بعدما تغلب على فيسيل كوبي الياباني بثنائية مقابل هدف وحيد، في الأشواط الإضافية، بنصف نهائي شرق القارة، على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية "الدوحة".

الفريق الياباني افتتح التسجيل أولًا بعد مرور سبع دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، عن طريق هوتارو ياماغوتشي.

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وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بتسع دقائق، أدرك بيورن جونسون التعادل للفريق الكوري الجنوبي، ليحتكم الفريقان إلى الشوطين الإضافيين.

وكما فعلها أولسان هيونداي في الوقت الأصلي، خطف فيسيل كوبي في اللحظات الأخيرة، وسجل هدف الفوز بالمباراة في الدقيقة 118، بهدف جونيور نيجراو من ضربة جزاء.

بهذا الفوز، يلتقي أولسان في النهائي مع برسبوليس الإيراني في 19 من الشهر الجاري، على استاد الجنوب بقطر.

وكان الفريق الإيراني قد تأهل على حساب النصر السعودي بالفوز عليه في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل 1-1.

وهناك شكوى جارية بين الفريق السعودي والإيراني حاليًا أمام المحكمة الرياضية "كاس"، إذ احتج النصر على نتيجة المباراة، بداعي عدم قانونية مشاركة عدد من لاعبي برسبوليس، نظرًا لعقوبة صادرة من الاتحاد الدولي "فيفا"، بمنعه من قيد لاعبين جدد.