براد جونز: النصر يواصل التطور ودفاعنا صلب للغاية

الحارس الأسترالي حصد جائزة الأفضل هذا الموسم مرتين متتاليتين

يرى الأسترالي براد جونز؛ حارس مرمى النصر السعودي، أن فريقه يسير في الطريق الصحيح خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن دفاع العالمي قوي للغاية.

الحارس الأسترالي منحته رابطة دوري المحترفين جائزة الأفضل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، في ظل تألقه اللافت للنظر منذ بداية الموسم الجاري.

وقال جونز، خلال فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعيش فترة جيدة بالنصر، النتائج جيدة، والفريق يواصل التطور، وبشكل عام دفاعنا صلب، ونتائجنا تتحسن، وهذا هو المهم".

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وأضاف: "نود أن نستمر على هذا المنوال، نرغب في التحسن وتحقيق النتائج الإيجابية، ولكن من المهم أيضًا فيما يتعلق بالدفاع، ليس أنا بمفردي بل كمجموعة، نحن أقوياء جدًا، وأعتقد أننا أظهرنا أننا نتحلى بالتركيز العالي في مواجهة الأهلب، قدمنا عرضًا قويًا جميعًا وليس أنا وحدي".

الأسترالي اختتم: "بداية الموسم كانت فترة قوية لنا، وأتمنى أن نواصل بنفس الطريقة".

يذكر أن النصر يتقاسم صدارة جدول الترتيب مع الهلال برصيد 20 نقطة، وإن كان الزعيم يتفوق بفارق الأهداف، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيهم.

وفي مباريات الكلاسيكو بالموسم الجاري، تعادل النصر سلبيًا أمام الأهلي في الجولة الخامسة، ثم تغلب على الهلال بثنائية مقابل هدف وحيد في الجولة الثامنة.

ويستعد العالمي لاستئناف مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 24 من الشهر الجاري، بمواجهة الوحدة، ضمن الجولة العاشرة.