النصر بدون أي هزيمة أمام الفيصلي في تاريخ دوري المحترفين السعودي

يأمل في مواصلة الانتصارات عند مواجهة الفيصلي في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة

واصل النصر صحوته، وحقق انتصارًا كبيرًا على نظيره أبها بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي لُعبت لحساب الجولة التاسعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل في مواصلة الانتصارات عند مواجهة الفيصلي في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة بالدوري السعودي للمحترفين، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز أرقام المباراة ..

موعد مباراة النصر اليوم ضد الفيصلي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع