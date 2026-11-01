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Al Nassr v Neftchi Fargona - AFC Champions League EliteGetty Images
زهيرة عادل

بعد جدل رحيله عن النصر .. الحقيقة وراء المنشور المثير بشأن انتقال جواو فيليكس إلى الهلال

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البرتغالي اقترب من دخول الفترة الحرة في عقده مع العالمي..

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القلق بين جماهير نادي النصر بشأن مستقبل صانع الألعاب البرتغالي جواو فيليكس يزداد يومًا تلو الآخر في ظل التأخر في تجديد عقده، خاصةً مع دخول الهلال في الصورة!

ما القصة؟

عقد النجم البرتغالي مع النصر ينتهي بنهاية يونيو 2027، أي في نهاية الموسم الجاري، بينما لا تزال إدارة النادي عاجزة عن التجديد له، في ظل بعض العوائق المالية والرقابة المشددة.

بالتزامن مع هذه الأزمة، بعض الصحف العالمية خرجت للتحدث عن رغبة اللاعب في الانتقال لبرشلونة، وهي الخطوة التي قد يرحب بها النادي الكتالوني بنسبة كبيرة، خاصةً وأنه صفقة مجانية في ظل دخوله الفترة الحرة في عقده في يناير المقبل.

أما في السعودية، فالبعض أقحم اسم الهلال في هذا الجدل..

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منشور طارق التويجري وحقيقته

قبل يومين تقريبًا، أعاد الإعلامي الرياضي السعودي طارق التويجري الجدل في هذا الملف، بعدما أوضح أن عدم تجديد عقد فيليكس مع النصر يعني فرصة للهلال للتعاقد معه.

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التويجري كتب نصًا، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "إذا لم يتمكن النصر من تمديد عقد جواو فيليكس، فهي فرصة للهلال يأخذه. أهم شيء لا يروح عن الدوري السعودي".

البعض اعتبر منشور التويجري إشارة إلى ما يدور خلف الكواليس بالقلعة الزرقاء، زاعمًا أنه محاولة تمرير معلومة مؤكدة بطريقة غير مباشرة.

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من جانبه، استغل الإعلامي تركي العجمة ظهور طارق التويجري معه في حلقة الأمس من برنامج "المنصة"، لسؤاله حول ما إذا كان ربطه بين الهلال وجواو فيليكس مبنيًا على معلومة مؤكدة.

هنا أوضح التويجري: "ليس لدي أي معلومة أو أي شيء، أنا أتحدث عن مصلحة الدوري السعودي، لا أريد فيليكس أن يرحل عن دورينا، فإن كان الهلال أو الاتحاد أو الأهلي يريدونه والنصر لن يوقع معه؛ فليرحل لأحد هذه الأندية. أؤكد أن ليس لدي أي معلومة أبدًا بشأن رحيل فيليكس نحو الهلال".

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ليست المرة الأولى

بشكل عام، التويجري ليس أول إعلامي يربط بين جواو فيليكس والهلال، فقد فعلها قبل شهر تقريبًا، الإعلامي الرياضي النصراوي عبدالعزيز المريسل، حيث حذر إدارة ناديه الجديدة من تلك الخطوة.

المريسل ناشد وقتها أحمد السلطان؛ رئيس مجلس إدارة نادي النصر الجديد، بسرعة التجديد للبرتغالي، مضيفًا: "قبل يجي يناير ويأخذه الهلال".

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الحديث هنا ليس عن معلومات، إنما أداء فيليكس الرائع مع النصر وقوة تأثيره في الفريق التي تفوق قائده كريستيانو رونالدو، تدفع البعض للاعتقاد بأن الهلال لن يفوت فرصة ضم اللاعب، إذا سنحت الفرصة.

لأنني شخص يعشق الكتابة، ويعبر بها عن مشاعره أكثر من أي شيء آخر، اخترت هذا الطريق لأكتب عن إحدى المجالات التي أعشقها .. الرياضة وبالتحديد كرة القدم!

كلية الألسن؟ مجال الترجمة؟ .. لا! هذا سيقودني إلى ترجمة نصوص كُتّاب آخرين، أما أنا فأريد التعبير عما أراه أنا شخصيًا .. فابتعدت عن مجال دراستي، واتجهت إلى الصحافة الرياضية في أواخر عام 2015.

بدأت رحلتي مع "جول" في 2017، حيث أصبحت متخصصة في كتابة التحليلات التكتيكية، مقالات الرأي والتقارير المتنوعة الخاصة بالدوري السعودي بجانب التغطية الخبرية بالطبع، بعد فترة من العمل في الدوري المصري. 

ومع اكتساب خبرات أكثر انضمت الدوريات الأوروبية لتغطيتي الصحفية، ووسط كل ذلك أخذت "الرياضات الشهيدة" حيزًا من كتاباتي، لكنها لم تستمر طويلًا بحكم أن الساحرة المستديرة هي الرياضة الأكثر جماهيرية، وهي شغفي الأول في الأساس.

وعن بدايتي كمشجعة، فكانت منذ كأس أمم أفريقيا مصر 2006، حيث كنت أشارك أبي متابعة مباريات مختلف المنتخبات، ومن بعده المشاركة التاريخية للأهلي في كأس العالم للأندية 2006، ثم استمر الشغف ليومنا هذا.

أما عن الفرق التي أشجعها، فهي الأهلي في مصر، الاتحاد في السعودية، وأميل لريال مدريد في أوروبا.

وبشأن اللحظات التي لا تنسى بالنسبة لي .. المشترك بين أغلبها أن أبطالها محمد أبوتريكة وعام 2006، سواء لجزائيته الأخيرة في شباك كوت ديفوار في نهائي كأس أفريقيا، أو هدفه القاتل في الصفاقسي بدوري الأبطال، وثنائيته في كلوب أمريكا التي قادت الأهلي لحصد برونزية المونديال.

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كذلك لا أنسى هدف سالم الدوسري في الفوز التاريخي للمنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022، أيضًا لحظة تتويج الاتحاد بطلًا للدوري السعودي 2023 بعد غياب 14 عامًا. 

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