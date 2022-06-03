النصر أم فريق آخر؟ أفضل مدرب بفرنسا يتلقى عرضًا سعوديًا

هل نرى جينيسيو بالدوري السعودي الموسم القادم؟

يبدو أن المدرب الفرنسي برونو جينيسيو؛ المدير الفني لفريق رين، أصبح قريبًا من تولي تدريب أحد الفرق الكبرى في الممكلة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.

النصر والأهلي يبحثان عن مدرب جديد

لا يخفى على أحد أن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، يبحث خلال الفترة الحالية، عن التعاقد مع مدرب عالمي استعدادًا للموسم المقبل.

النصر استقر على عدم تجديد عقد المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو، ليفاوض عددًا من المدربين، جاء أبرزهم الفترة الماضية السويسري لوسيان فافر، وقبله الفرنسي رودي جارسيا.

وأما عن الأهلي، فتبحث إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي هي الأخرى، عن مدرب جديد يقود الفريق بداية من الموسم المقبل.

أفضل مدرب في فرنسا يتلقى عرضًا سعوديًا

أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، على أن برونو قرر إعادة النظر في مستقبله مع فريق رين، بعد أن قاده للتأهل إلى الدوري الأوروبي، وقدم معه موسمًا مميزًا.

برونو جينيسيو حصل على لقب أفضل مدرب هذا الموسم في الدوري الفرنسي، ويتبقى له في عقده مع رين موسمًا واحد، وإدارة النادي الفرنسي لديها رغبة في تجديد عقده، ولكن يبدو أنه لا يرغب في هذا الأمر.

وأضافت الصحيفة أن جينيسيو لا يرغب في تجديد عقده، في ظل خسارة رين عددًا من أفضل اللاعبين، أبرزهم نايف أكرد الذي سينضم إلى الدوري الإنجليزي، ومارتن تيريه وبنيامين بوريجو وغيرهم.

أشارت الصحيفة أيضًا إلى أن المدرب الفرنسي لم يغلق الباب أمام العروض الخارجية التي وصلت له، والتي كانت أبرزها عرضًا من نادي سعودي كبير، وهو العرض الرائع على الجانب المادي.

المدرب الفرنسي سيحدد موقفه خلال الفترة المقبلة، سواء بالبقاء مع رين الفرنسي، أو تدريب فريق آخر، وقد تكون آسيا وجهته بعد أن كانت له تجربة سابقة مع نادي بكين جوان الصيني.

اقرأ أيضًا ..

"دبي كلمة السر .. مدرب عالمي قادم للنصر"

رسميًا | بعد الكفاءة المالية ..الدوري السعودي على النهج الأوروبي في اللعب المالي العادل

فيديو | لا يتوقف عن الغناء .. أغنية جديدة لتاليسكا