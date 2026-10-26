"أوهم النصر" .. اتهامات للاتحاد السعودي في قضية تأجيل مواجهة الوصل بالنخبة الآسيوية

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بدر الرزيزاء يطاله الهجوم في الأزمة القارية..

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في وقت أشاد به الكثيرون ببيان الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن أزمة تأجيل مواجهة النصر أمام الوصل الإماراتي، خرج القانوني النصراوي خالد الشعلان للهجوم على مجلس بدر الرزيزاء.

ماذا حدث؟

كان من المفترض أن يلتقي النصر بالوصل اليوم الإثنين، على استاد الأول بارك في العاصمة السعودية "الرياض"، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.

لكن الفريق الإماراتي قرر عدم الحضور للرياض، بداعي عدم وجود رحلات سفر من الإمارات إلى السعودية، بالتزامن مع ضربات جماعة الحوثيين اليمنية لعدة مناطق في المملكة.

على إثر ذلك، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس الأحد، تأجيل مواجهة النصر والوصل لوقت لاحق، سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

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هذا القرار أغضب الجانب السعودي، وبادر اتحاد الكرة في البلاد بإصدار بيان رسمي استعرض خلاله كافة الإجراءات التي تم اتخاذها لإقامة المباراة في موعدها، مؤكدًا توفير كافة المتطلبات لوصول الوصل إلى الرياض بشكل طبيعي.

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وشدد الاتحاد السعودي في بيانه على تقديم دعمه الكامل للنصر وكافة الأندية السعودية، في أي إجرا نظامي تتخذها لحفظ حقوقها.

هجوم الشعلان على اتحاد الرزيزاء

من جانبه، أعرب القانوني خالد الشعلان عن استيائه الكبير من نص بيان اتحاد الكرة السعودي، مؤكدًا أنه أوهم النصراويين بدعم ناديهم، في حين لم يتخذ إجراءات حقيقية لحفظ حقوق النادي.

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وأوضح الشعلان أنه كان يتوجب على اتحاد الكرة التحرك فورًا بإخطار الاتحاد الآسيوي فور علمه بامتناع بعثة الوصل عن الحضور إلى الرياض.

الشعلان كتب نصًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "مع تقديري لأي نصراوي يجد أن في هذا البيان دعم للنصر!.. طالما طاقم التحكيم ومراقبي المباراة حضروا، وطالما حجوزات وتصاريح الطيران لبعثة الوصل كانت جاهزة، لماذا يتم وقوف الاتحاد الآسيوي مع الوصل ولا يعد ما قام به انسحابًا؟، لماذا لم ينسق الاتحاد السعودي مع النصر على الكتابة للاتحاد الآسيوي بشأن الانسحاب؟".

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وأضاف: "اكتب بحرقة وتعجب عن بعض النصراويين الذين هبوا في الإشادة ببيان الاتحاد السعودي لكرة االقدم في شأن تأجيل مباراة النصر والوصل، بل بعضهم عد البيان داعمًا للنصر!! .. أين الدعم والبيان سردي وطبيعي عن حجز طيران واستقبال بعثة وهو إجراء يقوم به كل اتحاد بالعالم؟!.

"أقول إن البيان لم يقف مع النصر ولو في حرف واحد، فماذا فعل الاتحاد عندما تأخر أو انسحب فريق الوصل؟ لا شيء!، البيان أوهم النصراويين أن الرزيزاء غير السابق، بينما الصحيح هو حتى الآن نسخة منهم".

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رسائل إلى النصراويين

خالد الشعلان واصل حديثه عن قضية تأجيل مواجهة النصر والوصل موضحًا عدة نقاط لجمهور النصر وإعلامه الذي يشيد ببيان اتحاد الكرة..

استطرد القانوني: "لبعض النصراويين أقول إن ما تجهلونه وجعلكم تصفقون لبيان الاتحاد السعودي هو التالي .. طالما أنهى الاتحاد السعودي والجهات الرسمية بالفعل جميع إجراءات التأشيرات والطيران والفندق، فمن الذي أخفق في الالتزام، هل هو نادي الوصل أم الاتحاد الآسيوي؟، ولماذا الاتحاد السعودي لم يبادر بمبادرة قانونية طالما هو مطلع جدًا على عدم حضور فريق الوصل؟".

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وواصل: "لا يجب الحديث مطلقًا عن القوة القاهرة طالما الاتحاد الآسيوي أرسل إلى الرياض تسعة أشخاص يعدون من مسؤولي المباراة من دول العراق، قطر، البحرين ومن شرق آسيا. المادة (7/3) من لائحة البطولة نصت – وبصيغة الوجوب – (يجب على النادي المشارك أن يصل لمكان مباراته قبل موعد المباراة بيومين على الأقل). المادة (2/5) من ذات اللائحة نصت على (يعد منسحبًا كل نادٍ مشارك لأي سبب كان، ويبلغ الأمانة بأنه لن يحضر أو لا يستطيع الحضور لمكان المباراة)".

واختتم: "قد أتفهم إشادة مشجع نصراوي ببيان الاتحاد السعودي، لكن العجيب والذي لا أفهمه ولن أفهمه أن تأتي هذه الإشادة من إعلامي يعلم في قرارة نفسه أنه يُجمال، ولا يصدح بالحق لمصلحة النصر".

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تعليق رئيس الاتحاد الآسيوي

على جانب آخر، أصدر الشيخ سلمان آل خليفة؛ رئيس الاتحاد الآسيوي، أول تصريح له على الأزمة الحالية، مؤكدًا أن مجلسه يتابع مستجدات القرار لاتخاذ ما يلزم من القرارات خلال الفترة المقبلة.

وقال آل خليفة، في تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "اللجان المختصة في الاتحاد الآسيوي تتابع كافة التفاصيل وتدرس جميع الأمور والحيثيات كاملة، والأمر لا يقتصر على رئاسة الاتحاد فقط. نتابع جميع الأمور والمستجدات بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفي الوقت المناسب سيتم الإعلان عن كل شيء من خلال النظام".



