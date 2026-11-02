"موقف النصر القانوني صحيح 100% ولكن!".. مفاجأة جديدة في أزمة تأجيل مباراة الوصل آسيويًا

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ماذا حدث؟!..

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كشف الصحفي الرياضي بدر بالعبيد عن الموقف القانوني لعملاق الرياض النصر؛ وذلك في أعقاب تأجيل مباراته ضد نادي الوصل الإماراتي، في مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

الوصل لم يحضر إلى المملكة العربية السعودية، لمواجهة النصر في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2026-2027؛ ليعلن الاتحاد القاري للعبة تأجيل المباراة إلى موعد آخر، بشكل رسمي.

هذا الأمر أغضب الإدارة النصراوية؛ التي أكدت أنها ستصعّد القضية إلى أعلى مستوى؛ لأن عدم حضور الوصل للمملكة، يُعد انسحابًا من وجهة نظرها.

* موقف النصر صحيح.. ولكن!

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وفي هذا السياق.. أكد بالعبيد، في تصريحات مع برنامج "جولة مرتدة"، أن موقف النصر القانوني قوي للغاية وصحيح 100%؛ من أجل اعتبار الوصل منسحبًا، من هذه المباراة القارية.

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وأشار بالعبيد إلى أن قوة النصر القانونية، في قضيته ضد الوصل؛ مستمدة من الآتي:

- أولًا: تهيئة جميع الترتيبات اللوجستية لإقامة المباراة في موعدها.

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- ثانيًا: تسليم الملعب إلى الاتحاد الآسيوي قبل المباراة.

- ثالثًا: استقبال الطاقم التحكيمي ومراقبي المباراة بشكلٍ طبيعي.

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إلا أن بالعبيد؛ أضاف قائلًا: "لكننا لا نعلم ماذا قدم الوصل في مستنداته إلى الاتحاد الآسيوي.. بالتأكيد له مسبباته التي اعتمد عليها، من أجل عدم الحضور إلى المملكة".

وشدد بالعبيد على أن الاتحاد الآسيوي يرفض تأجيل مبارياته، حتى لا يؤثر ذلك على "الروزنامة"، مثلما فعل عندما رفض طلب عملاق الرياض الهلال؛ ولكن هناك أمورًا تقديرية متروكة لـ"الأمانة العامة"، من أجل اتخاذ مثل هذه القرارات.

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وفجّر بالعبيد مفاجأة من العيار الثقيل؛ بتأكيده على أن الأمانة العامة للاتحاد الآسيوي تمتلك صلاحيات تقديرية واسعة في تعديل مواعيد المباريات، إذ لا يشترط أن يكون قرار التأجيل مرتبطًا بحالة قوة قاهرة أو بند مذكور في اللوائح.