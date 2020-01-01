لاعب النصر السابق: إما أن يحصل العالمي على اللقب أو يُلغى الموسم

كورونا يحير الأندية بين من الأحق باللقب؟

طالب هاشم سرور؛ لاعب النصر والمنتخب السعودي السابق، الاتحاد السعودي لكرة القدم، بضرورة إلغاء الموسم الحالي من الدوري، في ظل الوضع غير المستقر بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين تم إيقافه منذ منتصف مارس الماضي، وحتى إشعار آخر، وإن كانت كافة التصريحات من المسؤولين تؤكد عودته في أغسطس المقبل.

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وكتب سرور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل المؤشرات تثبت أن استمرار الدوري سيسبب إرباك وضغط لرزنامة الموسم القادم، ومحاولة استمراره سيضر الموسم القادم بأكمله".

وأضاف: "الحل واضح، أما تتويج النصر بالدوري بصفته بطل الشتاء والفائز على المتصدر أو إلغائه".

العالمي كان يتصدر جدول الترتيب في نهاية الدور الأول، لكنه حاليًا محتل الوصافة برصيد 45 نقطة، بفارق ست نقاط عن الصدارة، التي يحتلها الهلال.

وكان النصر قد تغلب على الزعيم في لقاء الذهاب بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب جامعة الملك سعود.