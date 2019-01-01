النصر: نحن من أعلننا انطلاقة البطولة العالمية وشرفنا العرب

العالمي كان أول فريق عربي شارك في المونديال رفقة الرجاء المغربي

أعاد النصر السعودي إلى أذهان جماهيره مشاركته في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، واصفًا مشاركته بالمشرفة للكرة العربية والآسيوية.

العالمي كان الفريق العربي الأول رفقة الرجاء المغربي، اللذين شاركا في النسخة الأولى من المونديال عام 2000، حاصدًا جائزة اللعب النظيف.

الهلال في المونديال - إنجاز ولكن..

وكتب النادي العاصمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نستذكر جميعًا من أعلن انطلاقة البطولة العالمية، ومن حقق أول انتصار عربي عالمي، ومن شرّف الوطن والعرب وقارته الآسيوية، وشهدت البرازيلي تتويجه بجائزة اللعب النظيف".

العالمي في هذه البطولة تلقى الهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 3-1، ثم فاز أمام الرجاء المغربي 4-3، ثم تلقى هزيمة ثانية أمام كورينثيانز البرازيلي 2-0.

تزامناً مع اقتراب نهائي #كأس_العالم_للأندية

نستذكر جميعاً من أعلن انطلاقة البطولة العالمية، ومن حقق أول انتصار عربي عالمي

ومن شرّف الوطن والعرب وقارته الآسيوية، وشهدت البرازيل بتتويجه بجائزة اللعب النظيف#النصر السعودي .. #العالمي 💛 pic.twitter.com/lKnjhWhNAr — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 21, 2019

يذكر أن الهلال احتل المركز الرابع في المركز الرابع بمونديال 2019، بعدما تلقى الهزيمة أمام مونتيري المكسيكي في ركلات الترجيح بنتيجة 4-3، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.

الهلال بدأ مشواره في المونديال بالفوز أمام الترجي التونسي؛ بطل دوري أبطال أفريقيا 2019، بهدف وحيد.

وفي مباراة قبل النهائي، خسر الزعيم أمام فلامنجو البرازيلي؛ بطل كأس ليبرتادوريس، بثلاثية مقابل هدف وحيد.

أما صاحب الميدالية البرونزية الفريق المكسيكي فبدأ مشواره بالفوز أمام السد القطري بثلاثية مقابل هدفين، وفي نصف النهائي، هُزم أمام ليفربول الإنجليزي بثنائية مقابل هدف وحيد.