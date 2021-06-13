أسطورة النصر في جدل دائر حول أساطير الأندية الأخرى

يواصل هاشم سرور؛ نجم نادي النصر السعودي السابق، رفضه التام لدخول أسطورة العالمي ماجد عبد الله في أي مقارنات مع أي لاعب سعودي، معتبرًا إياه كالبرتغالي كريستيانو رونالدو؛ نجم يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم برشلونة الإسباني.

صراع الأساطير لا يتوقف:

الوسط الرياضي السعودي لا يتوقف حاله كحال الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم، المقارنات لا تتوقف، فدائمًا ما تتم المقارنة بين ماجد عبد الله وسامي الجابر؛ نجم الهلال الأسبق.

المنتمون للعالمي ينصبون ماجد أسطورة للكرة السعودية، والمنتمون للزعيم يرون أن الجابر هو الأسطورة الحقيقية، وكلاهما يقلل من شأن النجم الآخر.

ربما هو أمر وارد الحدوث في كافة أنحاء العالم، لكن الأمر يزداد سخونة في الدوري السعودي، الذي ترفض جماهيره بالاعتراف بأكثر من أسطورة، إما واحد أو فلا!

"لا تقارنوه بمحليين":

سرور يرى أن ماجد كرونالدو وميسي، الثنائي الأفضل في العالم حاليًا، والذي احتكر الكرة الذهبية لسنوات، رافضًا مقارنته بأي لاعب آخر.

وكتب نجم العالمي الأسبق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هل من المعقول ان تقارن رونالدو او ميسي . .... باحد. اللاعبين المحليين، هذا ماحصل مع ماجد عبدالله من بعض المتعصبين وتشبيههم له ببعض اللاعبين المحليين !".

هل من المعقول ان تقارن

رونالدو او ميسي. ....

باحد. اللاعبين المحليين

هذا ماحصل مع ماجد عبدالله

من بعض المتعصبين وتشبيههم

له ببعض اللاعبين المحليين ! pic.twitter.com/vIDLaLn7B1 — هاشم سرور (@Hashem_S6) June 13, 2021

دفاع سرور حلقة مستمرة:

قبل أسبوع تقريبًا، غرد هاشم سرور أيضًا مدافعًا عن ماجد عبد الله أمام مقارنات بعض مقدمي البرامج، مشيرًا إلى أنهم يفعلون ذلك حاليًا كونه اعتزل، في الوقت الذي لم يجرؤوا فيه على فعل ذلك وهو لاعب.

(طالع تغريدة هاشم سرور)

لماذا أسطورة واحدة؟!

جدل الأساطير حلقة متواصلة في السعودية، لكن حقيقة هي مشكلة لا بد أن تنتهي، لا بد أن يعي كل طرف أن كون ماجد عبد الله أسطورة لا يقلل من شأن سامي الجابر، والعكس صحيح، فكلاهما أسطورة للكرة السعودية رفقة آخرين من جيلهم وأجيال سابقة وتالية.

البداية لا بد أن تكون من مقدمي البرامج والإعلاميين والنقاد والمحللين، فهم من يشعلون فتيل الصراع كل فترة، فعلى سبيل المثال كافة جماهير الكرة المصرية تعترف بأن محمود الخطيب أسطورة كما تعترف بأسطورية حسن شحاتة والأمثلة كثيرة.

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