خاص | سعد الحارثي: النصر الأقرب للفوز بالديربي لكن أخشى عليه من شيء واحد

نجم الهلال والنصر والاتحاد الأسبق يحدث جول GOAL عن توقعاته للكلاسيكو..

من القائل الذين لعبوا للثلاثي الكبير؛ الهلال والنصر والاتحاد، وإن كان قضى غالبية مسيرته في الملاعب بصفوف العالمي، لتكون ذكرياته بالقلعة الصفراء، إنه سعد الحارثي..

الحارثي مثله مثل كافة عشاق الساحرة المستديرة ينتظر بشوق عودة النشاط الرياضي في المملكة السعودية، وبداية انطلاق المباريات الرسمية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحديدًا ينتظر الكلاسيكو الذي سيجمع بين من ارتدا قميصهما من قبل.

الخامس من أغسطس الجاري موعدنا مع كلاسيكو وديربي الرياض بين النصر والهلال، تواصلنا مع الحارثي للحديث حول توقعاته لهذه المباراة، وقد أجرينا معه حوارًا مقتضبًا، نستعرضه في السطور التالية..

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1- في البداية .. حدثنا عن رأيك في عودة المنافسات الرياضية.

كانت فترة توقف الدوري السعودي طويلة جدًا، وستكون العودة صعبة للغاية على جميع الأندية، برأيي الأندية التي وضعت برنامجًا جيدًا للاعبين خلال هذه الفترة ستتجاوز البداية الصعبة بنجاح.

2- لعبت للهلال و النصر، ماهي أبرز ذكرياتك مع الفريقين؟

النصر هو الفريق الذي احتواني منذ بداياتي، وله الفضل في كل شيء حصل لي في مسيرتي الرياضية، أما الهلال فحققت معه بطولتين في موسمين مثلت فيها الفريق الأزرق وهي بالنسبة لي مصدر فخر.

3- كيف ترى حظوظ الفريقين في الديربي الكبير؟

باعتقادي أن النصر هو الفريق الأقرب للفوز، وأخشى على لاعبي النصر من أن التوقف الكبير قد يؤثر عليهم بشكل كبير.

4- من المدرب القادر على فرض سيطرته في الديربي؟

فيتوريا مدرب كبير وله قدرات فنية كبيرة جدًا، ورازفان حقق مع الهلال دوري أبطال آسيا، المدرب الأذكى في التعامل مع المباراة وظروفها سيحقق الانتصار.

5- هل ستؤثر التعديلات الجديدة التي أقرها اتحاد القدم من ناحية التبديلات الخمسة؟

هي أقوى اختبار للمدربين، سيكون الاستفادة من التبديلات الخمسة في نطاق ضيق بالنسبة للمتنافسين على اللقب أو المتنافسين على البقاء، وسيكون الاستفادة منها بالنسبة للأندية التي فقدت فرصة الحصول على اللقب أكبر.

6- من سيكون بطل الدوري السعودي هذا العام؟

توقعاتي أن النصر هو من سيفوز بالدوري السعودي.