النصر يزين ملعبه بمشاركته العالمية

العالمي تسلم ملعبه الرئيس أمس الأحد من لجنة الصيانة

تسلم مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، أمس الأحد، الملعب الرئيس للنادي "الأمير عبد الرحمن بن سعود"، من لجنة صيانة الملاعب السعودية بعد الانتهاء من الزراعة الشتوية.

الصيانة بملعب العالمي جرت على مدار شهر ونصف، ابتعد بها الفريق عن أداء التدريبات بالملعب المذكور، حيث انتقل إلى الملعب الفرعي للنادي.

التحديثات لم تطرأ فقط على أرضية الملعب، بل كذلك بروز مجلس السويكت مشاركة النصر في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية عام 2000 في لوحة الملعب.

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تم وضع شعار مشاركة العالمي في المونديال وشهادة اللعب النظيف، التي حصل عليها الفريق بالبطولة، على طرفي اللوحة التي تحمل اسم الأمير عبد الرحمن بن سعود وتتوسط مدرجات الملعب.

العالمي كان أول نادٍ عربي - رفقة الرجاء المغربي - والأول سعوديًا، يشارك في مونديال الأندية بنسخته الأولى عام 2000.

واحتل وقتها النادي العاصمي المركز السادس من بين ثمانية فرق شاركت في مونديال 2000، وحصد جائزة اللعب النظيف.

يذكر أن العالمي يستعد لخوض لقاء كـأس السوبر السعودي بصفته بطل الدوري المحلي الموسم الماضي، بملاقاة التعاون؛ بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، في الرابع من يناير المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".