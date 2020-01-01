نجم النصر السابق يهاجم فيتوريا والحلافي: متأكد أن عندك ضمير؟

العالمي يقبع في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب

شن فهد الهريفي؛ نجم النصر السعودي الأسبق، هجومًا حادًا على البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للعالمي، عقب الهزيمة أمام الهلال في ديربي الرياض.

العالمي تلقى الهزيمة في الكلاسيكو بثنائية نظيفة، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل الثنائية الفرنسي بافيتمبي جوميس "ضربة جزاء" وصالح الشهري في الدقيقتين 61 و90، بينما تم إلغاء هدف للنصر سجله المغربي عبد الرزاق حمد الله، بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

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وخرج فيتوريا بعد المباراة مؤكدًا أن راضٍ عن عمله مع الفريق، ومشيدًا بما قدمه فريقه، وإن كان أكد أن هناك بعض القصور. (طالع تصريحاته كاملة)

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وكتب الهريفي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعليقًا على هذه التصريحات: " ديربي متوسط المستوى، لم يظهر الهلال بالمستوى المأمول منه رغم جاهزيته، وفي ظل ظروف النصر من غيابات لها مسبباتها من كورونا واصابات وعدم تجانسه اشوفه خسر بشرف وكان الافضل، مبروك للهلال وحظ احسن في قادم الايام للنصر".

وأضاف: " اجل ضميرك مرتاح من عملك..!!، اقل عمل واسوء تخطيط لعمل في موسمين ونصف تسببت في اصابات وضعف في كل شي، يارجل اجازاتك حكاية والامور الفنية حكاوي، انت متأكد فيك ضمير ...!!؟".

اجل ضميرك مرتاح من عملك..!!



اقل عمل واسوء تخطيط

لعمل في موسمين ونصف تسببت

في اصابات وضعف في كل شي يارجل اجازاتك حكاية والامور الفنية حكاوي



انت متأكد فيك ضمير ...!!؟ — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) November 23, 2020

وانتقد الهريفي كذلك اجتماع لاعبي العالمي في وسط الملعب عقب نهاية المباراة، للاستماع إلى نصائح وجهها حمد الله للاعبين، إذ استطرد نجم العالمي الأسبق: " لدي سؤال ياليت الاستاذ عبدالرحمن الحلافي يجاوبني عليه، وش لزوم الاجتماع في وسط الملعب أمام الناس وش المرجووو والهدف منه..!!، ليه ماكان في غرفة الملابس او في اليوم الثاني للمباراة ...!!!!؟".

لدي سؤال ياليت الاستاذ

عبدالرحمن الحلافي يجاوبني عليه

وش لزوم الاجتماع في وسط الملعب

أمام الناس وش المرجووو والهدف منه ..!!



ليه ماكان في غرفة الملابس

او في اليوم الثاني للمباراة ...!!!!؟ — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) November 23, 2020

يذكر أن الزعيم يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، بينما يأتي العالمي في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد ثلاث نقاط فقط.