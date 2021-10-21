العالمي يستعد لمواجهة الاتفاق في الدوري المحلي

جدل كبير سببه علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، بعد ما فعله في ملعب مرسول بارك، الخاص بنادي النصر، تسبب في إصدار العالمي لقرارين.

ما هي واقعة البليهي؟

أول أمس الثلاثاء، حقق الزعيم الفوز أمام النصر بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك، ليتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا.

هذا الوداع هو الثاني على التوالي للعالمي من الدور نفسه، إذ خرج من نصف نهائي النسخة الماضية بالهزيمة أمام برسبوليس الإيراني في ركلات الترجيح.

عقب المباراة، دخل البليهي في مشادة كلامية، تطورت إلى اشتباكات بالأيدي مع المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر، وحسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي للعالمي.

بتدخل الحاضرين في الملعب، تم فض الاشتباكات، ليقوم بعدها البليهي بغرس علم أزرق في وسط الملعب، في إشارة إلى احتلاله ملعب العالمي "مرسول بارك"، وهو ما اعتبره البعض تصرفًا غير أخلاقيًا.

ما هي قرارات النصر بعد واقعة البليهي؟

وفقًا لبرنامج "كورة" فإن البرتغالي بيدرو إيمانويل؛ المدير الفني للعالمي، اتفق مع مسلي آل معمر؛ المدير الفني للفريق، على فتح أبواب مرسول بارك غدًا الجمعة، أمام الجماهير، لحضور مران الفريق، قبل مواجهة الاتفاق.

وأوضح البرنامج نفسه أيضًا أن شركة "الوسائل" السعودية بالاتفاق مع إدارة آل معمر، قررت فتح مدرجات مرسول بارك مجانًا أمام الجماهير، لحضور مواجهة الاتفاق.

المباراة من المقرر أن تقام في 24 من أكتوبر الجاري، ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ما هو وضع النصر في الدوري المحلي؟

العالمي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 12 نقطة، متساويًا مع الهلال؛ صاحب المركز السابع، لكن النصر يتفوق بفارق الأهداف، ولكلاهما مباراتين مؤجلتين.

النصر حصد نقاطه من الفوز في أربع مباريات، والتعادل في مباراتين، ويسعى مع مدربه البرتغالي لتعويض إخفاق الموسم الماضي، الذي أنهاه محتلًا المركز السادس.

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