النصر يوضح إصابة عبد الرحمن العبيد

ظهير العالمي خرج متأثرًا بإصابته في الدقيقة 82 أمام الهلال

لم يستطع عبد الرحمن العبيد؛ ظهير أيسر النصر السعودي، استكمال الدقائق الأخيرة من ديربي الرياض أمام الهلال، أمس الأحد، حيث خرج متأثرًا بإصابته.

صاحب الـ26 عامًا سقط مصابًا قبل نهاية المباراة بثماني دقائق، ليخرج البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني، ويدفع بعوض خميس بدلًا منه.

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وأوضح طبيب العالمي أن العبيد يعاني من شد في العضلة الخلفية للساق، وفقًا للفص المبدئي للإصابة، مؤكدًا أنها لا تدعو للقلق.

الطبيب أشار إلى أنه اعتمد على الثلوج كعلاج مبدئي للشد، موضحًا أنه حال استمرار الآلام، سيخضع العبيد لأشعة، لتحديد حجم الإصابة.

يذكر أن العالمي حوّل تأخره بهدف أمام الزعيم، سجله البرازيلي كارلوس إدواردو، إلى فوز بثنائية، أحرزها المغربي عبد الرزاق حمد الله، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الفوز رفع رصيد رفاق العبيد إلى النقطة 14 في المركز الخامس من سبع مباريات، بينما خاض الزعيم ثماني مباريات، ويتصدر جدول الترتيب بـ19 نقطة.