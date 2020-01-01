عبد الرحمن الحلافي: هذه حقيقة مشادة مايكون وأمرابط ونسير على نسق برشلونة

المشرف العام على الكرة بالنصر يؤكد أنه سيرحل في هذه الحالة ويعرب عن ثقته في عودة الفريق

أوضح عبد الرحمن الحلافي؛ المشرف العام على الكرة بنادي النصر السعودي، كواليس المشادة التي ظهرت عبر الشاشات بين ثنائي الفريق نور الدين أمرابط ومايكون بيريرا، عقب ديربي الرياض أمام الهلال، مشيرًا إلى أنه سيرحل على الفور إذا كان وجوده هو ما يحدث المشكلات.

العالمي تلقى الهزيمة الرابعة له بالموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أول أمس الإثنين، أمام الهلال، بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الخامسة.

ويقبع الأصفر في المركز الـ15 وقبل الأخير بجدول الترتيب بثلاث نقاط فقط، حصدها من فوزه الوحيد أمام القادسية.

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وقال الحلافي، خلال تصريحاته لبرنامج "في المرمى" عبر قناة "العربية": "هذه البداية مختلفة في تاريخ النصر، لكنها جاءت بعد مشاركة مهمة ومشرفة في تاريخ العالمي، إذ وصل لأول مرة في تاريخه إلى نصف نهائي دوري الأبطال، لعب في ظروف صعبة، كل 48 ساعة مباراة بدور المجموعات ودور الـ16 والـ8 والـ4، خسرنا بركلات الترجيح، هزيمة لا نقبلها، كنا نود أن نصل إلى النهائي، وإن شاء الله سنواصل العمل".

وأضاف: "كل مشجع يعلم أنه منذ دوري الأبطال لم نتمرن تمرين واحد مكتمل العدد والإصابات العضلية التي تعرض لها اللاعبون هي نفسها ما نراها في الدوري الإنجليزي، هناك تجاوز المصابين بإصابات عضلية 100 لاعب، وهذا خارج عند إرادة الجميع، لدينا إصابات بكورونا أيضًا، نحن أول فريق بدوري المحترفين يلعب بعشرة لاعبين سعوديين في مباراة واحدة، فعلناها أمام القادسية، الجميع أعماره تقل عن 24 عامًا".

المشرف العام على الكرة بالعالمي تابع: "في لقاء الديربي أمام الهلال جاهزيتنا لم تكن مكتملة، صفوفنا اكتملت مؤخرًا، لم نكن مستعدين، وكل من يفهم كرة قدم كنا تكتيكيًا أفضل وسيطرنا في الشوط الثاني، مثل هذه المباريات تعتمد على جزئيات بسيطة، هم سجلوا من ضربة جزاء، وأكرر قولي سابقًا هدفنا الذي تم إلغائه صحيح 100%، ولو تم احتسابه لتغيرت مجريات المباراة، لكننا سنغلق هذه الصفحة ونستعد لنهائي الكأس".

وبسؤاله عن المطالب المتزايدة برحيله هو ومجلس الإدارة، علق: "حق الجمهور أن يعاتبني، توليتنا المسؤولية ونحن ليس لدينا طموحات أو أي شيء، والجميع يعلم كيف قدمنا، وصفوان السويكت؛ رئيس النادي، مشكورًا تولى المسؤولية بعد أن تخلى الجميع عن النادي، ودفاعنا عن حقوق النادي يتم بطرق رسمية شرعية، لم يعد التهديد والوعيد مفيدًا في شيء، تغير الزمن، وصرنا في وقت يعتمد على الكرة الحديثة، طبيعي هناك أخطاء ونتعلم منها".

عن كواليس المشاجرة التي دارت بين الثنائي نور الدين أمرابط ومايكون بيريرا، عقب مباراة الديربي أول أمس، أوضح: "ما قيل غير صحيحًا، ما حدث حماس مهم للفريق، عبد الرزاق حمد الله أراد التحدث مع اللاعبين في أرض الملعب، وأمرابط طالب بالحديث في الغرف المغلقة، فتدخل مايكون وطالبه بحضور حديث حمد الله ثم الذهاب لغرف الملابس، ثم تدخلت أنا مع أمرابط وقلت له نحن مجموعة واحدة نجتمع سويًا ونرحل سويًا، وتقبل الأمر بشكل طبيعي، والموضوع انتهى والجميع اجتمع في المران بعدها، ولا توجد أي مشكلة بين اللاعبين، وأتحدى من يقول غير ذلك".

وبشأن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، استطرد: "هذا النهائي شرف لنا، الجميع يحلم بالوصول لهذه المرحلة واللعب في كأس يحمل اسم خادم الحرمين، لكن المباريات هي فوز وخسارة، أوعد الجماهير بالقتال ومحاولة إسعادهم بكل ما أوتينا من قوة".

وبخصوص ما يتردد عن حدوث تغييرات كبيرة برحيل البعض بعد النهائي، أشار: "غير صحيح، أمامنا نهائي منتظر ولا نتحدث سوى عن المباراة، بيت النصر متماسك، والجميع لا يهمه سوى النهائي وخدمة النصر وإسعاد جماهيره، وهذه الرسالة التي دائمًا اسمعها من رمز النصر الأمير خالد همنا أن نسعد الجماهير دائمًا، واللاعبون قادرون على فعل ذلك".

واختتم بالإجابة عن احتمالية رحيله: "متى ما وجدت أن وجودي يحدث خللًا بالفريق، سأرحل دون أي كلمة، أنا أعشق النصر مثلي مثل أي مشجع، أريد الفوز دائمًا في وجودي أو بدونه، والهزيمة أمام الهلال ليست مقياسًا، نحن قمنا ببناء فريق كما فعل برشلونة مثل ثلاث سنوات، وقام ببناء فريق جديد، هُزم في السنة الأولى والثانية وبعد ذلك حقق كل الألقاب المحلية والقارية، ونحن نسير على هذا النسق حاليًا".

يذكر أن العالمي أمامه مباراة مصيرية في 28 من الشهر الجاري أمام الزعيم، ضمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.