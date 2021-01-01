ذهبي النصر للهلال: البكاء والصياح لا يصنع فريقًا ذا هيبة

العالمي هزم الزعيم في ديربي الرياض

أطلق عبد العزيز أحمد بغلف؛ عضو شرف نادي النصر السعودي، تغريدة أثارت استياء الهلاليين، معلقًا على فوز العالمي بديربي الرياض، معتبرًا فريقه هو كبير العاصمة.

العالمي حقق الفوز أمام الزعيم بهدف نظيف، سجله بيتي مارتينيز، في 23 من فبراير الجاري، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وكتب بغلف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بشفافية تامة .. تابعت الكثير من ردود الأفعال بعد فوز العالمي على الجار، وتضخيم الموضوع وتحويله الى أمور جانبية مضحكه، كل ما في الأمر ياسادة أن الجار يصعب عليه الفوز على العالمي متى ماكانت الأمور طبيعية".

وأضاف: "البكاء والصياح لاتصنع فريق ذا قسوة وهيبة، للرياض كبير واحد فقط".

بشفافية تامة ..

تابعت الكثير من ردود الأفعال بعد فوز العالمي على الجار .

وتضخيم الموضوع وتحويره الى أمور جانبية مضحكه.

كل ما في الأمر ياسادة أن الجار يصعب عليه الفوز على العالمي متى ماكانت الأمور طبيعية .

البكاء والصياح لاتصنع فريق ذا قسوة وهيبة.

للرياض كبير واحد فقط🌹💛💙🌹 pic.twitter.com/xVlH84PUxH — عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) February 25, 2021

يذكر أن العالمي يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، فيما يأتي الأزرق في المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بفارق خمس نقاط عن الشباب؛ صاحب الصدارة.

الزعيم في آخر عشر مباريات، لم يحقق الفوز سوى ثلاث مرات فقط، فيما تعادل في 4 مباريات، وخسر ثلاثة لقاءات أخرى.

أما العالمي فقبل فوزه بالديربي، تلقى هزيمتين أمام القادسية والشباب، وتعادل أمام الفتح.