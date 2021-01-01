قبل ديربي الرياض .. صدمة في مران النصر وانفراجة بالهلال

المباراة تقام في مساء الغد

يختتم الهلال والنصر اليوم الإثنين، تدريباتهم استعدادًا لخوض ديربي الرياض، بالغد، على ملعب مرسول بارك.

المباراة من المقرر أن تقام في تمام الساعة الثامنة و35 دقيقة، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وشهدت تدريبات العالمي غياب المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الفريق، إذ لم يشارك ضمن المران الجماعي، ليتأكد غيابه عن المباراة.

ويأتي استبعاد المهاجم المغربي بقرار من ألين هورفات؛ المدير الفني للفريق، لأسباب فنية، بعد تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة.

أما مران الزعيم فانتعش بمشاركة الكوري الجنوبي جانج هيون سو؛ مدافع الفريق، بعدما كان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الاتفاق الأخيرة، لكن اكتملت جاهزيته.

هذا الديربي هو الرابع بين الفريقين في الموسم الجاري، إذ فاز الهلال في مباراة الدور الأول بثنائية نظيفة، ثم التقيا مجددًا في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وانتصر الأزرق بنتيجة 2-1، وأخيرًا في كأس السوبر السعودي فاز العالمي بثلاثية نظيفة.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن الصدارة، فيما يأتي النصر في المركز العاشر برصيد 25 نقطة.