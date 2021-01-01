"سلامي لكريري والبريك" تعليق ساخر لانفلات الثنائي من عقوبات ديربي الرياض

الثنائي دخل في مشادة مع بيتروس

سخر الإعلامي السعودي خالد الشعلان، من عدم صدور أي عقوبات من قبل لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد الثنائي سعود كريري؛ مدير الكرة بالهلال، لاعب الزعيم محمد البريك.

لجنة الانضباط أصدرت اليوم الثلاثاء، عقوبات ضد وليد عبد الله؛ حارس العالمي، (ألف ريال)، وصفوان السويكت؛ رئيس النصر، (20 ألف ريال)، وسالم الدوسري؛ لاعب الزعيم، (20 ألف ريال)، والهلال (10 آلاف ريال)، على خلفية أحداث ديربي الرياض بين الفريقين.

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وشهدت المباراة نفسها، مشادة بين البريك ولاعب العالمي البرازيلي بيتروس ماتيوس، تلفظ بها الأول لفظًا خارجًا، بجانب تهديد بالقتل من جانب كريري للاعب نفسه، في واقعتين أثارتا جدلًا واسعًا.

الشعلان كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سلامي لسعود كريري ومحمد البريك، وصورة مع التحية للجنة الانضباط لتوثيق السلام".

يذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز النصر بهدف نظيف، سجله بيتي مارتينيز، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العالمي يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، فيما يحل الزعيم ثانيًا بـ39 نقطة، بفارق خمس نقاط عن الصدارة.