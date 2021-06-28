ثنائي النصر أشعل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية

دخل ثنائي النصر السعودي؛ البرازيليان أندرسون تاليسكا وبيتروس ماتيوس، في تحدٍ خاص، خلال فترة الراحة السلبية التي حصلا عليها، قبل العودة للاستعداد للموسم الجديد 2021-22.

لاعبو الدوري السعودي للمحترفين في إجازات طويلة خلال الفترة الحالية، لكنها قاربت على الانتهاء، إذ تعود الأندية في أوائل يوليو المقبل، لإقامة معسكرات داخلية وخارجية، تمهيدًا لانطلاق الموسم الجديد في أغسطس المقبل.

كيف استفز تاليسكا وبيتروس الهلال؟

الثنائي يقضي إجازته حاليًا في البرازيل، أقحم بيتروس مواطنه في طريقته الاستفزازية المشهور بها، إذ قاما بتوجيه إشارات استفزت الهلاليين، خاصةً وأنهم كانوا يرغبون في الظفر بخدمات تاليسكا.

وقف البرازيليان وأشارا لخصومهم بالصمت، وردد تاليسكا عبارته الشهيرة: "أنا نصراوي". (طالع التفاصيل)

ما هي قصة العبارة الشهيرة "أنا نصراوي"؟

في 17 من مايو الماضي، فاجأ النصر الجماهير بإعلانه التعاقد مع تاليسكا، رغم أن الهلال كان يفاوضه منذ شهر تقريبًا، لكن حسم دعم الأمير خالد بن فهد الصفقة لصالح العالمي.

وقتها أعلن العالمي الصفقة من خلال ظهور اللاعب وهو يشاهد التلفاز، ثم استدار ضاحكًا ومرددًا: "أنا نصراوي"، في طريقة ساخرة لمفاوضات الهلال معه خلال الفترة الماضية.

وكذلك ظهر تاليسكا قبل أيام في فيديو مع نجله، الذي لم يتخطى عمره الثلاث سنوات، وهو يعلمه عبارته الشهيرة.

ما هو التحدي الخاص بين تاليسكا وبيتروس؟

نجما العالمي يقضيان إجازتهما خلال هذه الفترة، على أحد الشواطئ، ودخلا في تحدٍ بلعبة تنس الطاولة، لكن على طريقتهما.

بيتروس نشر الفيديو، عبر خاصية "ستوري"، على حسابه بـ"انستجرام"، معلقًا: "نحن نقبل التحدي المزدوج".

📱- بيتروس برفقة تاليسكا عبر IG 💛⚽️ pic.twitter.com/TK95Rv1MYk — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) June 28, 2021

اقرأ أيضًا..