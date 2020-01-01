نواف العابد: 3 أسباب خلف انتقالي من الهلال إلى الشباب

لاعب الوسط تحدث عن الفوز المهم على النصر

أشاد نواف العابد نجم نادي الشباب الجديد بالانتصار على النصر في قمة الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، مؤكدًا أن تنفيذ تعليمات المدرب كان كلمة السر في هذه النتيجة الممتازة.

الشباب خطف الفوز والنقاط الثلاثة بهدف متأخر وقاتل سجله إيفر بانيجا من ركلة جزاء احتسبت لصالح عبد الله الحمدان عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بعدما كان اللقاء في طريقه للانتهاء بالتعادل 1-1.

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العابد الذي انضم للشباب من الهلال هذا الصيف رفض التقليل من انتصار الشباب بحجة ظروف النصر الصعبة وغياب عديد لاعبيه نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، مشيرًا إلى أن العالمي فريق كبير يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين القادرين على تمثيله جيدًا.

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مضيفًا في حديثه للقنوات السعودية الرياضية "الحمد لله على هذا الفوز، طبقنا تعليمات المدرب التكتيكية وهو ما قادنا لتحقيق هذا الفوز على فريق كبير مثل النصر".

تابع "صحيح أن النصر افتقد للعديد من لاعبيه، لكنه فريق كبير يمتلك صفين من اللاعبين، كانت لنا فرص عديدة لكن لم نُوفق بها ولو سُجلت لانتهت المباراة بنتيجة كبيرة لصالحنا".

وعن أسباب انضمامه للشباب، قال العابد "وجود مشروع كبير في النادي ورغبة الرئيس خالد البلطان والمدرب في التعاقد معي هو ما جعلني أشعر بحماس كبير لارتداء قميص الشباب".

"جئت لأساهم في هذا المشروع وأثق أنني وزملائي اللاعبين سنعمل على نجاحه، لا أشعر بغربة أبدًا هنا ولست غريبًا على الملاعب السعودية وقد انسجمت سريعًا مع زملائي الجدد".