حمدالله: توقعنا الانتصار، لم يكن ينقصنا للفوز على الهلال سوى حكم جيد بشخصية قوية

تصريحات ساخنة من مهاجم النصر بعد الفوز بالسوبر السعودي

قال عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر عقب الفوز على الهلال والتتويج بالسوبر السعودي أنهم توقعوا الفوز بعد علمهم أن الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو سيُدير اللقاء، ذلك لأنه لم يكن ينقصهم شيء للفوز على منافسهم في المباريات الأخيرة سوى حكم بشخصية قوية.

أورساتو ألغى هدفًا للهلال بداعي التسلل وتراجع عن احتساب ركلة جزاء لصالحه بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وقد حسم النصر اللقاء لصالحه بثلاثة أهداف دون رد سجل حمدالله الثاني منهم بعد دخوله الملعب من دكة البدلاء.

الهداف المغربي أكد استهداف النصر للقبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم، موضحًا إلى أنهم يمتلكون ما يلزم للفوز بكافة البطولات وسيقاتلون عليها حتى النهاية.

مضيفًا للقنوات السعودية الرياضية "تلك المباراة أثبتت أننا الفريق الأقوى في السعودية، كنا على ثقة بتحقيق الفوز خاصة بعد علمنا أن هذا الحكم الإيطالي سيُدير المباراة، لأنه حكم ذو شخصية قوية ويُدير المباريات جيدًا، وهذا ما كان ينقصنا أمام الهلال .. حكم بشخصية قوية فقط".

تابع حول عودته "حمدالله دائمًا موجود، لم يُعيقني سوى الإصابات، لعبت جُل المباريات بعد دوري أبطال آسيا مصابًا لخدمة النصر وتضحية مني لصالح الفريق".

أتم حول طموح الفريق هذا الموسم "النصر خُلق لتحقيق الأبطال، هذا اللقب الأول في الموسم ومازال أمامنا لقبين آخرين، الدوري وكأس الملك، وسنقاتل عليهما إن شاء الله، وأكرر وعدي للجماهير كما وعدتهم سابقًا بأن الأمة النصراوية ستفرح كثيرًا وهذه بداية الأفراح".

عبدالرزاق حمدالله:

هذه المباراة تبيّن بأننا الفريق الأقوى في #السعودية.. ودائمًا ما ينقصنا أمام #الهلال هو الحكم صاحب الشخصية القوية مثل حكم اليوم.. و #حمدالله دائمًا عائد.. والأمة النصراوية ستفرح كثيرًا.#النصر_بطل_السوبر pic.twitter.com/3nCPWzSCRR — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 30, 2021